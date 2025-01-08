РФ свідомо вдарила по людях: у Запоріжжі зросла кількість постраждалих

Голова Запорізької ОВА розповів, що за медичною допомогою до лікарень звернулися 80 осіб.

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КАБи вибухнули серед скупчення людей / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, Нацполіція

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РФ атакакувала Запоріжжя двома КАБами

Внаслідок удару загинуло 13 осіб, ще 63 отримали поранення

Зеленський наголосив, що удар був свідомим і спрямованим на мирних жителів

У середу, 8 січня, російські окупанти здійснили два удари керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу загинуло 13 людей, ще 63 отримали поранення. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, МВС України та ДСНС.

За даними правоохоронців, близько 20:30 у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи. Авіабомби вибухнули серед скупчення людей. На момент вибухів більшість постраждалих знаходилися на проїжджій частині, а також на території адміністративних будівель.

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"Російська армія завдала 2 удари (ФАБ-500 з УМПК) по Запоріжжю. Унаслідок 13 людей загинуло... Поліція врятувала 5 людей", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що до лікарень за медичною допомогою звернулися 80 осіб. Щонайменше чотири людини, які перебувають в лікарні, в тяжкому стані.

"Серед поранених через сьогоднішню ворожу атаку 13-річна дівчинка. Вона у лікарні. Медики оцінюють стан дитини як середньої тяжкості", - зазначив він.

Федоров також додав, що внаслідок удару РФ в кількох житлових будинках потрощені вікна, знищено один трамвай, десятки автомобілів та декілька маршрутних таксі.

Крім цього, глава Запорізької ОВА наголосив, що ворог цинічно атакував місто у час, коли люди повертаються з роботи. Саме тому у Запоріжжі така велика кількість загиблих та поранених.

Дані ДСНС України

У ДСНС повідомили, що близько 20:22 рятувальники приборкали вогонь на площі 800 кв.м в адміністративній будівлі, а також вогонь, що охопив три автомобілі.

"Загалом пошкоджено 4 адмінбудівлі, 27 автомобілей та трамвай. Аварійно-рятувальні роботи завершено", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Близько 21:20 правоохоронці повідомили, що кількість постраждалих внаслідок російського удару КАБами зросла до 63 осіб. Частині з них медики надали допомогу на місці, деякі громадяни самостійно звернулись до медзакладів за допомогою.

КАБи / Інфографіка: Главред

Заява президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський удар був спрямований безпосередньо на цивільних людей. За його словами, атака по Запоріжжю демонструє справжні наміри Росії — бажання продовжувати війну та приносити жертви.

"Це був удар просто по місту, по звичайних людях. Абсолютно свідомий удар російської армії. Це знову демонструє, що насправді потрібно Росії. Вони хочуть тільки війни й тільки жертв. Саме тому жодного дня не можна втрачати – треба тиснути на Москву, треба примушувати Росію до миру, треба робити й надалі все необхідне, щоб захистити життя й зупинити смерті. І критично при цьому –зберегти єдність усіх наших партнерів: Америки та Європи, усіх партнерів у світі, які допомагають", - сказав глава держави.

Новини України - що відомо про атаку РФ по Запоріжжю

Як повідомляв Главред, 8 січня російські війська здійснили удар по Запоріжжю. Керовані авіабомби влучили в житлові райони. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

Також 9 січня в місті буде оголошено день жалоби. Президент Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і закликав союзників посилити тиск на Росію для припинення терору.

Крім цього, 20 грудня 2024 року росіяни атакували дронами Запоріжжя. Через атаку сталася пожежа, пошкоджена багатоповерхівка, 12-річний хлопчик та ще троє осіб отримали поранення.

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Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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