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Зеленський назвав найдешевші гарантії безпеки для України

Ангеліна Підвисоцька
23 січня 2025, 15:11
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Президент наполягає на необхідності вступу України в НАТО.
Зеленский, НАТО
Вступ у НАТО є найдешевшими гарантіями безпеки / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Україна очікує від партнерів гарантії безпеки. Членство України в НАТО - найдешевші гарантії безпеки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

Він також наголосив на тому, що питання членства України в НАТО не потрібно обговорювати з Росією на мирних переговорах, адже це має вирішуватись між Києвом та членами Альянсу.

"Передовсім, нема, поки що, підтримки - не було до цього підтримки на 100% від Сполучених Штатів, Німеччини, Угорщини і Словаччини щодо нашого вступу в НАТО. І перед тим, як говорити, що там хоче Росія - мене це не дуже цікавить. Мене цікавлять союзники - чому вони не хочуть? Але я вам скажу, у якийсь момент усі визнають, що НАТО - це найдешевші гарантії безпеки. Найдешевші", - наголосив Зеленський.

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Президент також прокоментував бажання Путіна зменшити чисельність української армії. Зеленський акцентує на тому, що це неможливо, адже тоді спроможність РФ окупувати Україну буде зростати. Тому Україні потрібна мільйонна армія.

"Якщо Україна не в НАТО... а навпроти вас людина, безумовно хвора, з бажанням окупувати нас, і якщо у нього армія мільйон плюс, півтора мільйона - ви не зможете тримати його удари, якщо у тебе не буде армії біля мільйона. Далі у мене питання, абсолютно відверте: де ми візьмемо ресурс? Або вся наша економіка повинна буде працювати на армію, яка (нараховує - ред.) мільйон в Україні, або хтось буде об'єднано фінансувати цю армію? Тому я й кажу - НАТО дешевше, бо комусь доведеться фінансувати таку армію. Ми не зможемо це зробити самостійно", - пояснив Зеленський.

вступление в НАТО инфографика
Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що союзники Організації Північноатлантичного договору вирішуватимуть питання щодо того, чи можливо, чи ні запросити Україну до НАТО в ситуації, коли навіть частина її території буде окупована росіянами.

Нагадаємо, у НАТО підтвердили, що всередині організації наразі немає єдності з приводу північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".

Як повідомляв раніше Главред, основна увага на саміті НАТО була зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Саміту НАТО передував саміт Миру в Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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