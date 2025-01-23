Україна поставить Трампа перед вибором: Жданов розкрив неочікуваний сценарій

Олег Жданов розповів, чи зможе США та РФ провести переговори за спиною України - деталі в матеріалі.

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Чи зможуть США та РФ домовитись про війну / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, kremlin.ru

Ключові тези Жданова:

Україна може обнулити домовленості Трампа і Путіна

Чи вдасться Трампу схилити Україну до домовленості

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду спрогнозував, чи зможуть США та РФ за спиною України провести переговори та поставити країні невигідних умови - чи є в України є шанс обнулити домовленості Трампа і Путіна за нашою спиною.

Військовий експерт зазначив, що Україна не тільки обнулить домовленості Трампа і Путіна, а й поставить Трампа перед вибором.

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"Йому доведеться або забиратися з Європи, що означатиме для нього втрату контролю над Європою, чого ніхто не допустить у США, або ставати на бік Європи, або тримати мовчазний нейтралітет, що для Трампа неприйнятно. Він популіст і звик бути на вістрі атаки, у центрі уваги", - вважає Жданов.

"До речі, на одному з мітингів Трамп звинуватив Обаму в тому, що той ні за що отримав Нобелівську премію миру. І, дивіться, якщо зараз Ізраїль виконає домовленості про припинення вогню, і Трампу вдасться схилити нас до такої самої домовленості (дехто каже, що він це зробить до Великодня), то тоді у вересні він поїде до Копенгагена за Нобелівською премією миру", - розповів Жданов для Главреду.

Які передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Мирні переговори з Росією - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський готовий говорити з Путіним про мир, але є умова для початку переговорів. Президент підкреслив, що все залежить від того, як Україна та інші дивляться на справедливість - однаково чи по-різному.

Дональд Трамп пригрозив РФ санкціями через відмову від переговорів. Під час виступу в Білому домі Трамп повідомив, що скоро поговорить із Путіним і готовий із ним зустрітися в будь-який час, коли він захоче. Він також підтвердив, що обговорював війну в Україні під час телефонної розмови із Сі Цзіньпіном.

Російський диктатор Путін назвав свою умову мирних переговорів щодо України і звернувся до Трампа. Він провів оперативну нараду з постійними членами Ради Безпеки РФ, під час якої обговорював війну проти України. У ході засідання розглядали міжнародні питання навколо України, а також перспективи відносин з майбутньою адміністрацією США.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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