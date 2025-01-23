Заморозка війни по лінії фронту: Зеленський видав заяву та розкрив умови

Щоб Росія не спробувала вдруге напасти на Україну, гарантії мають надійти від Дональда Трампа.

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Чи можливе заморожування війни в Україні / колаж: Главред, фото: 18 окрема бригада армійської авіації, ОПУ

Ключові тези Зеленського:

Заморожування війни буде залежати від гарантій безпеки, які отримає Україна

Гарантії безпеки від Росії Зеленського не дуже цікавлять

Президент України Володимир Зеленський завив про категоричну позицію щодо можливості заморожування війни на лінії розмежування. Він вважає, що це створить слабкі стартові умови для України у майбутніх перемовинах із Росією, адже дасть ворогу час для відновлення сил.

"Це, м’яко кажучи, не найкраща пропозиція для України, це слабка позиція на вході в майбутні перемовини для України. Вони нічого не втрачають, вони тільки здобувають і вивільняють час на те, щоб відновлювати свої сили, бо я вважаю, що вони хочуть прийти знову", - наголосив президент в інтерв’ю для Bloomberg. відео дня

Зеленський зазначив, що питання заморожування війни буде залежати від гарантій безпеки, які отримає Україна. Водночас він наголосив, що довіряти обіцянкам Росії немає сенсу через їх постійні порушення домовленостей.

"Хочеться мати це розуміння до початку перемовин, бо є гарантії безпеки, які не залежать від Росії. І я буду вам відвертим: Росії все одно ніхто вірити не буде в Україні. Тому гарантії безпеки від Росії мене особисто не дуже цікавлять, тому що яка різниця, що вони обіцяють, якщо вони не тримають слово? Гарантії вже були, багато разів", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що гарантії того, що Росія не спробує вдруге напасти на Україну, мають надійти від Дональда Трампа.

Заморозка війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що військовий експерт Роман Світан розповів, чи буде заморожування війни у 2025 році. Він вважає, що запустити механізм припинення бойових дій, заморозити війну тощо технічно неможливо за короткий час - коли можливе завершення гарячої фази війни.

В ОП відповіли на запитання щодо "заморозки війни" в Україні. Країна-агресор РФ не хоче переговорів і не зупинятиме війну з Україною доти, доки її не примусять до об'єктивного переговорного процесу, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Максим Розумний розповів, через скільки років війна поновиться, якщо її зараз заморозять. Він вважає, якщо після цього в Росії буде соціально-економічний занепад і внутрішньополітична криза, то буде можливість переглянути цю ситуацію на нашу користь і дивитися в майбутнє з більшим оптимізмом.

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