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Атака РФ на Запоріжжя: місто без світла і тепла, кількість постраждалих зросла

Анна Ярославська
23 січня 2025, 09:32
495
Спочатку окупанти атакували Запоріжжя БПЛА, а потім - балістикою, під ударом опинився енергооб'єкт і житлові будинки.
РФ вдарила по Запоріжжю ракетами
РФ вдарила по Запоріжжю ракетами / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

  • РФ била по Запоріжжю "Шахедами" і ракетами
  • Загинула 1 людина, постраждали - ще 25
  • Без світла залишилися понад 20 тисяч осіб, 17 тисяч - без тепла

Армія РФ атакувала Запоріжжя - удари завдавали безпілотниками та ракетами. Унаслідок масованого обстрілу загинула 1 людина, 25 зазнали травм, серед них двомісячна дитина та четверо рятувальників. Десять осіб, включно з немовлям, перебувають у стані середньої тяжкості.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, пожежі ліквідували рятувальники, які також постраждали під час повторної атаки на місто. У приватному секторі врятовано людину з-під завалів, ще четверо - травмовані. Одна людина загинула.

відео дня

Під удар РФ потрапила адміністративна будівля, житлові будинки та приватний сектор. На місцях працюють екстрені служби. Залучено 45 рятувальників і 10 одиниць техніки.

Дивіться відео - Наслідки удару РФ по Запоріжжю:

Скриншот

Тим часом голова Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки по Запоріжжю постраждали рятувальники та енергетики, без електрики залишилися понад 20 тисяч осіб, 17 тисяч - без теплопостачання.

За словами Федорова, спочатку місто атакували БПЛА. Під ударом опинився енергооб'єкт. Після того, як рятувальники та енергетики розпочали ліквідацію наслідків, ворог вдарив балістикою по тому самому об'єкту, який атакували "шахеди".

Атака РФ на Запоріжжя: місто без світла і тепла, кількість постраждалих зросла
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Обстріли Запоріжжя Росією

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 22 січня прогриміли вибухи в Запоріжжі. Атаку російських окупантів на місто підтвердив голова ОВА Іван Федоров. Унаслідок удару росіян в одному з районів Запоріжжя сталася пожежа. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Під ранок 23 січня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по житлових будинках у Запоріжжі. Пролунало щонайменше 4 вибухи. Спочатку повідомлялося про те, що постраждали 16 осіб, серед них - двомісячне немовля.

  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025
    Ракетний удар РФ по Запоріжжю 23 січня 2025 Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

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