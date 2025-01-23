"Набагато більше загиблих": Трамп назвав нові цифри втрат України та РФ

Новий президент США стверджує, що РФ втратили 800 тисяч солдатів у війні проти України.

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Трамп розповів про втрати в арміях України та РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Новий президент США Дональд Трамп заговорив про війну в Україні і назвав нові цифри, які стосуються втрат двох сторін. Відео з його заявою вже розлетілося в Мережі.

Він стверджує, що Росія втратила 800 тисяч солдатів. Втрати України оцінюються в меншій кількості. Водночас Трамп вважає, що кількість втрат може бути більшою.

"Росія втратила 800 тисяч солдатів. Україна - 600-700 тисяч. Думаю, це навіть не ті цифри. Насправді, думаю, набагато більше загиблих", - сказав Трамп.

відео дня

Трамп також додав, що влада не називає точні дані про кількість загиблих військових і цивільних.

Дивіться відео із заявою Трампа про кількість загиблих в Україні:

Трамп розповів про втрати в арміях України та РФ / фото: скріншот

Завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику з питань України генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну України з Росією за сто днів, проте майже ніхто не думає, що він зможе це зробити - особливо росіяни.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський окреслив методи тиску, які президент США Дональд Трамп може використати щодо російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема, він запропонував запровадити всеосяжні санкції проти Росії та передати Україні всю необхідну зброю для протистояння агресору.

Згодом Дональда Трамп закликав Росію та особисто російського диктатора і військового злочинця Володимира Путіна припинити повномасштабну війну в Україні. Він пригрозив накласти високі податки, тарифи та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям.

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