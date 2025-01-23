У Трампа відсторонили співробітників, відповідальних за Україну: у ЗМІ розкрили деталі

Масовий відхід стількох кадрових співробітників у перехідний період може ускладнити завдання нової команди.

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У США відсторонили від роботи співробітників, відповідальних за Україну / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, пресслужба Білого дому

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У Трампа проводяться перевірки персоналу

Деякі чиновники не змогли фізично покинути територію Білого дому

Радник із нацбезпеки США Майк Волц санкціонував "повну перевірку" десятків кадрових чиновників Білого дому. У список потрапили чиновники, які відповідальні за питання розповсюдження ядерної зброї Іраном і КНДР, кібершпигунства та війни в Україні.

Представник Ради національної безпеки Брайан Г'юз пояснив, що цей крок спрямований на те, щоб гарантувати, що співробітники "будуть прихильні до реалізації програми" президента США Дональда Трампа "Америка перш за все", йдеться у матеріалі The Washington Post.

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"З 12:01 понеділка проводяться перевірки персоналу та ухвалюються рішення на основі оцінок", - додав Г'юз.

Як пише WP, чиновникам під час короткого дзвінка, проведеного в середу начальником штабу Волца Брайаном Маккормаком, було сказано, що вони повинні покинути будівлю. Їм було дано вказівку повертатися тільки на прохання їхніх керівників - старших директорів, призначених адміністрацією президента США Дональда Трампа.

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"Поки ця перевірка завершується, на підставі прецеденту, створеного адміністрацією Байдена, вам наказано бути на зв'язку і з'являтися до офісу тільки в разі звернення керівництва Ради національної безпеки", - сказав МакКормак.

Рішення Волтца було настільки несподіваним, що деякі чиновники не змогли фізично покинути територію Білого дому, оскільки їхні перепустки більше не працювали. Незручна безвихідна ситуація вимагала від Секретної служби вручну відкрити ворота для тих, чиї перепустки були деактивовані.

За словами колишнього чиновника, масовий відхід стількох кадрових співробітників у перехідний період може ускладнити завдання нової команди з національної безпеки з вирішення суттєвих питань

"Десятки чиновників, відправлених додому в середу, були направлені в РНБ з інших урядових установ, включно з ЦРУ, Агентством національної безпеки, Державним департаментом і Пентагоном", - додало WP.

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