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"Іншого сценарію немає": в РНБО назвали головні цілі Путіна в 2025 році

Юрій Берендій
23 січня 2025, 20:40оновлено 23 січня, 21:31
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Жорсткі заяви нового президента США Дональда Трампа щодо Росії можуть свідчити про підготовку складних процесів, що вдарять по РФ, зазначив Коваленко.
'Іншого сценарію немає': в РНБО назвали головні цілі Путіна в 2025 році
В РНБО назвали головні цілі Путіна в 2025 році / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Коваленко:

  • РФ має достатньо ресурсів для війни проти України в 2025 році
  • Ворог намагається вести воєнну економіку
  • США готують складні процеси, які серйозно вдарять по Росії

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін висунув Україні низку цинічних умов для початку переговорів. Серед них – контроль над окупованими територіями та відмова від вступу до НАТО. Однак ці вимоги не вичерпуються цим переліком. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в інтерв’ю 24 Каналу зазначив, що Путін має достатні ресурси для продовження війни і може вести бойові дії протягом усього 2025 року.

За його словами, очільник Кремля спробує "виторгувати" для себе вигідні позиції, зокрема, враховуючи зміну адміністрації у США. Попри це, війна триватиме.

відео дня

Російський ВПК працює без зупинки, а окупанти намагаються адаптувати економіку до нових умов, що стає дедалі складнішим через санкції. У свою чергу, Дональд Трамп заявив про можливе посилення обмежень і дав вказівку розпочати активний видобуток нафти.

"Росія намагається вести воєнну економіку й це залишається пріоритетом для Путіна. Він хоче воювати далі, тому публікації, що з ним можна буде швидко домовитися, лише розслабляють людей", – зауважив Андрій Коваленко.

Коваленко зауважив, що якби вирішення проблеми було простим, президент США не робив би настільки жорстких заяв одразу після вступу на посаду. Це свідчить про підготовку до складних процесів, які супроводжуватимуться рішучими діями проти Росії.

"Вважаю це правильно, але будь-які жорсткі дії означають, що Росія не бачить іншого сценарію, окрім як продовжувати війну. Це, звісно, самогубство для них", – додав керівник ЦПД.

Він додає, що один із можливих сценаріїв полягає в тому, що Путін намагатиметься виграти час, оскільки це характерний підхід для Росії протягом усієї її історії. Будь-які затримки країна-агресор використовуватиме для накопичення ресурсів та зміцнення армії. Цього потрібно уникнути, вказує Коваленко.

На думку очільника ЦПД, ще один сценарій залежить від позиції Китаю. Дональд Трамп закликав Пекін втрутитися в ситуацію та залучити свої важелі впливу. Відомо, що у нього була тривала розмова з Сі Цзіньпіном, під час якої, ймовірно, обговорювалися ці питання.

"Китай пам'ятає першу каденцію Дональда Трампа і достатньо жорсткі економічні обмеження, які призвели до кризи у 2020 році. Зараз Пекін не налаштований на конфлікт зі Сполученими Штатами, хоч і вважає їх головним геополітичним конкурентом",– підкреслив Андрій Коваленко.

Він наголосив, що Китай може зробити певні кроки, щоб вплинути на Росію, але Сі Цзіньпін зацікавлений у збереженні Росії як інструменту тиску на Європу та послаблення Заходу. Їхні взаємини мають дуже складний характер.

Коваленко робить висновок, що Основна мета Путіна – знищення України та її державності – залишається незмінною. Тому важливо продовжувати нарощувати сили, зміцнювати армію, завдавати ударів по російських НПЗ та виснажувати Росію на полі бою. Ключовими факторами залишаються єдність союзників України та посилення санкцій, особливо у сфері нафти.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп має ефективні інструменти впливу, які можуть змусити російського лідера Володимира Путіна завершити війну проти України. Жорсткі санкції, спрямовані на блокування нафтових доходів Росії, здатні поставити Кремль у скрутне фінансове становище. За оцінками Time, Росія стикається з критичним бюджетним дефіцитом у десятки мільярдів доларів, що може суттєво вплинути на фінансування її збройних сил.

Президент України Володимир Зеленський категорично виступає проти заморожування конфлікту на лінії розмежування, вважаючи, що це надасть Росії час для перегрупування, створивши слабкі умови для України в майбутніх переговорах.

Тим часом на Новопавлівському напрямку біля Великої Новосілки зберігається загроза оперативного оточення українських військ, про що заявив речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов.

Інші новини:

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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