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Окупанти розстріляли 6-х українських військовополонених, знімаючи все на телефон

Альона Вороніна
23 січня 2025, 11:17
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Воєнний злочин вчинила 155-та бригада ЗС РФ, розповів активіст.
ВСУ, свеча
Окупанти розстріляли шістьох українських військовополонених/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Російські загарбники розстріляли шістьох українських військовополонених
  • Розстріл окупанти знімали на телефон
  • Воєнний злочин вчинила 155-та бригада ЗС РФ, розповів Стерненко

Російські окупанти розстріляли шістьох українських військовополонених. При цьому один із загарбників знімав процес розстрілу на свій телефон.

Про трагічну загибель українських захисників від рук російських загарбників повідомив український активіст та волонтер Сергій Стерненко.

відео дня

"Російські воєнні злочинці знову розстріляли шістьох українських військовополонених. Відео знімав один з убивць на свій телефон. Зі зрозумілих причин я не публікуватиму його", – зазначив Стерненко.

Він наголосив, що вбивства полонених – це цілеспрямована державна політика країни-агресорки Росії.

"Не так давно путін прославляв 155-ту бригаду ЗС РФ та вивішував її прапор. Це саме та бригада, яка неодноразово вбивала полонених та відрізала їм голови", – написав активіст.

Розстріл окупантами українських військовополонених – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що наприкінці грудня 2024 року росіяни розстріляли українських полонених на фронті. На відео з дрона видно, як спершу росіяни оточили будинок, у якому тримали оборону українські військові. Тоді вони почали виходити, здаючись у полон. У цей час російські військові й розстріляли українських полонених. Пізніше стали відомі деталі розстрілу росіянами чотирьох українських полонених.

В ISW наголосили, що командири армії РФ дозволяють підлеглим страчувати військовополонених. Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували страту ворогом чотирьох полонених українських військових.

Також повідомлялося, що окупанти розстріляли трьох військовополонених в потилицю 3 січня біля населеного пункту Нескучне Волноваського району на Донеччині. Аналітики DeepState зазначають, що українські бійці здалися в полон, після чого їм зв'язали руки, вивели перед позицією та розстріляли пострілами в потилицю.

Нагадаємо, окупанти розстріляли бійців ЗСУ біля Времівки – у прокуратурі зробили заяву. Вдалося встановити ймовірні російські підрозділи, які розстріляли двох українських полонених військових на Донеччині.

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