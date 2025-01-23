Путін наприкінці 2025-го благатиме про мир: якого удару здатен завдати Трамп

У Трампа реально є важелі впливу, які можуть змусити Путіна закінчити війну, вважають журналісти Time.

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Санкції Трампа можуть залишити Путіна без нафтових надприбутків - ЗМІ / Главред

Що розповіли журналісти Time:

Трамп здатний позбавити Путіна нафтових надприбутків

На Росію чекає жорсткий дефіцит фінансів

Росія в разі кризи в економіці "здується" вже до кінця 2025 року

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має вагомі важелі впливу для того, щоб змусити главу Кремля Володимира Путіна закінчити війну проти України. Якщо Трамп за допомогою жорстких санкцій перекриє потоки нафтових надприбутків агресора Росії, то Путін до кінця поточного року проситиме про мир.

Важелі тиску на РФ

У матеріалі Time йдеться про те, що Росія відчуває неприпустимий бюджетний дефіцит у розмірі десятків мільярдів доларів, і це може позначитися на фінансуванні армії.

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"Трамп усвідомив, що у нього є важелі впливу на Росію, тоді як Путін має справу з банкрутством і повним крахом", - зазначили аналітики.

На Путіна чекає дефіцит до кінця 2025 року

Журналісти прогнозують, що вже до завершення поточного року на Кремль очікує серйозний дефіцит фінансів. Але криза може нагрянути навіть раніше, якщо відбудеться запуск більш жорстких санкцій щодо Росії.

"Путін приховує, наскільки слабка російська економіка, замовчуючи і підтасовуючи цифри. Наразі Путін відмовляється оприлюднювати основні економічні показники, як того вимагає МВФ і як раніше це регулярно робила Росія", - йдеться в матеріалі.

Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

"Путіну доведеться благати про угоду до кінця року"

Крім того, аналіз відомостей про виробництво нафти і газу, даних про зовнішню торгівлю, приплив і відтік капіталу, фінансові звіти великих компаній, дані Центробанку про монетарну базу, прямі іноземні інвестиції, ВВП та іншу інформацію показав, що на російську економіку чекає криза.

РФ отримувала великі доходи від продажу нафти за останні декілька років, але Москву можна їх позбавити, що вже зрозумів Трамп.

"Якщо президент Трамп за допомогою економічних санкцій перекриє кран нафтових надприбутків Путіна, Путіну доведеться благати про угоду до кінця року - інакше в нього закінчаться гроші", - підкреслюють журналісти Time.

Трамп поставив Путіну ультиматум - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, раніше Трамп заявив про готовність посилити санкції проти Росії. Такий можливий крок він назвав реакцією на небажання Москви укладати з Києвом мирний договір.

Пізніше Трамп закликав Росію закінчити війну і уточнив, що якщо Кремль на це не піде, то він запровадить тарифи на товари, які російська держава продає США та іншим країнам. Іншого вибору у Трампа не залишиться.

Росія не почула "нічого нового", сказав спікер Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи слова Трампа. Мовляв, Росія чекає "рівноправного діалогу" зі США і сигналів від Вашингтона, яких поки що не було.

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Що відомо про Time? Time - американський щотижневий журнал та інформаційний портал. Штаб-квартира видання розташована в Нью-Йорку. Також у Time є підрозділи в Європі, Латинській Америці, Гонконзі та Австралії. Тime є ядром WarnerMedia - найбільшого у світі холдингу в галузі ЗМІ та шоу-бізнесу. Також журнал Time відомий тим, що в останньому грудневому номері називає "людину року". Номінація присуджується людям з 1927 року, а першим її удостоївся льотчик Чарльз Ліндберг, який став першим в історії, кому вдалося самотужки перелетіти Атлантику, пише Вікіпедія.

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