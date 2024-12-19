'Україна буде в НАТО': Блінкен заявив, що США просувають членство країни в Альянсі

США підтримують шлях України до НАТО та створили спеціальне командування для допомоги у здійсненні реформ, заявив держсекретар США.

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США підтримують вступ України до НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Ключові тези із заяви Блінкена:

Україна повинна стати частиною НАТО

Стаття 5 Північноатлантичного альянсу є найефективнішою гарантією безпеки

Країни-члени Альянсу не стоять на заваді приєднанню України

Україна повинна бути частиною НАТО. Стаття 5 Північноатлантичного договору є найефективнішою гарантією безпеки для країни. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише "Голос Америки".

"Якщо подивитися на те, що є успіхом для України, я думаю, що ми повною мірою на шляху до успіху в цьому сенсі", - сказав він.

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Блінкен зазначив, що за часів президентства Джо Байдена не було ознак того, що Росія готова до перемир’я з Україною, але ситуація може змінитися. Він підкреслив, що адміністрація Байдена усвідомлює небезпеку перемир'я, оскільки воно може дати можливість Путіну "відпочити, переозброїтися та знову напасти в потрібний момент".

"Ми маємо переконатися, що так чи інакше – і це можна зробити різними способами – Україна має те, що їй потрібно, щоб справді стримувати будь-яку додаткову агресію з боку Росії", - наголосив держсекретар США.

Посадовець підтвердив, що країни НАТО не чинять перешкод на шляху України до членства в Альянсі.

"Ні, ми не стоїмо на заваді. Ми вивели Україну на шлях членства в НАТО. І послідовні саміти Альянсу НАТО були дуже чіткими щодо цього", - заявив Блінкен.

Гарантії безпеки для України

Вступ до НАТО і колективний захист за статтею 5 є найефективнішими гарантіями безпеки для України, вважає Блінкен. Він також додав, що НАТО створило спеціальне командування, яке допомагає Україні у виконанні необхідних реформ.

"Ми вперше в історії НАТО створили спеціальне командування, метою якого є допомогти Україні на цьому шляху, здійснити практичні кроки, які вона має зробити – продовжувати розбудовувати та реформувати свої військові інститути, продовжувати зміцнювати свою демократію. І ми рухаємо Україну цим шляхом. Водночас зрештою, я вважаю, що так, Україна буде і має бути в НАТО, і стаття 5 є найкращою гарантією, яка у нас є", - заявив Блінкен.

На думку державного секретаря США, залучення європейських військ до патрулювання лінії розмежування в разі припинення вогню також може стати додатковою гарантією безпеки для України.

Вступ в НАТО / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, Україна продовжує активно рухатися в напрямку вступу до НАТО, що є основним елементом стратегії національної безпеки. Нардеп Єгор Чернєв наголосив, що стаття 5 Північноатлантичного альянсу є єдиною реальною гарантією безпеки для України, і жодні інші угоди не можуть замінити членство в Альянсі.

Президент України заявив, що хоча Україна ще не може бути членом Альянсу, існує можливість отримати запрошення. Це питання він планує обговорити з президентом США Джо Байденом.

Крім цього, Зеленський наголосив, що запрошення України до НАТО має поширюватися на всю територію країни в межах міжнародно визнаних кордонів. Він пояснив, що це буде перший крок, який дасть чіткий сигнал Путіну, що Україна стане членом Альянсу.

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Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

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