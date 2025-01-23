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Трамп несподівано розніс Путіна: у США розкрили деталі

Андрій Ганчук
23 січня 2025, 09:59
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Позиція Трампа щодо Кремля виявилася більш жорсткою, ніж очікувалося раніше.
Трамп, Путин
У Трампа зрозуміли, що Росія під певним тиском, і намагаються цим скористатися - ЗМІ / Колаж: Главред

Головне з матеріалу CNN:

  • Позиція Трампа щодо РФ виявилася більш жорсткою
  • Білий дім побачив можливість для тиску на РФ
  • Україна почула обнадійливу риторику від Трампа, що обнадіює

Риторика президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо агресора Росії виявилася більш жорсткою, ніж була під час виборчої кампанії. Білий дім усвідомлює, що Кремль під тиском, і намагається скористатися такою ситуацією.

Путін "руйнує Росію"

У матеріалі CNN йдеться про те, що Трамп, хоча й не згадав про Україну на своїй інавгурації, але вже за декілька днів виклав свою позицію щодо війни. Причому його риторика стала помітно жорсткішою. За словами Трампа, Путін "руйнує Росію", а замість цього повинен укласти мирну угоду.

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Причому Трамп був украй різким, коли говорив про завдані Росії війною економічні збитки.

"Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Подивіться на їхню економіку. Подивіться на їхню інфляцію в Росії", - зазначив новий господар Білого дому.

Також Трамп натякнув на дуже великі втрати росіян у війні проти України.

"Він (Путін, - ред.) не може бути в захваті. У нього справи йдуть не дуже добре. Я думаю, що він був би дуже радий закінчити цю війну", - сказав американський президент.

Трамп несподівано розніс Путіна: у США розкрили деталі
Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

У чому задумка Трампа з критикою РФ

Журналісти зазначають, що це були одні з найкритичніших коментарів Трампа на адресу Путіна.

"Білий дім усвідомлює, що Росія може перебувати під певним тиском часу, і має намір використовувати це у своїх інтересах", - пише CNN.

І риторика Трампа змінюється.

"Раніше, під час своєї кампанії за Білий дім, і Трамп, і віцепрезидент Джей-Ді Венс висловлювали скептицизм щодо подальшої участі США в боротьбі в Україні, часто припускаючи, що Україна повинна погодитися на перемир'я з Росією, незважаючи на втрату своїх територій. Заява президента США про те, що він хоче зустрітися з Путіним, свідчить про те, що Трамп вважає, що його міжособистісне "мистецтво домовлятися" може прокласти дипломатичний шлях", - зазначено в матеріалі.

Допомога Україні

Крім того, примітно, що, розмірковуючи про допомогу Україні, Трамп, насамперед, зосередився на необхідності збільшення витрат європейських країн НАТО на свою безпеку, а не на припиненні підтримки Києва. Це обнадійлива для української держави риторика.

Зокрема, Трамп сказав журналістам, що європейці мають виділяти на оборону 5% свого ВВП - це вдвічі більше, ніж зараз витрачають багато країн.

На думку американського президента, США фінансують допомогу Україні на 200 млрд доларів більше, ніж європейські держави.

"Це смішно. Тому що це впливає на них набагато більше. Між нами океан", - наголосив Дональд Трамп.

Мирні плани Трампа - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп припустив посилення санкцій США проти Росії, якщо Володимир Путін не піде на перемовини з Україною. Також Трамп висловив готовність зустрітися з Путіним у будь-який час.

Зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом може відбутися вже незабаром, вважає Андрій Єрмак. За його словами, Київ готується ознайомити нову адміністрацію США із ситуацією на фронті та поділитися своєю стратегією миру і перемоги.

Війська США мають стати частиною контингенту миротворців в Україні, сказав Володимир Зеленський. Також український гарант позитивно відреагував на плани Трампа розширити експорт американських носіїв, адже це допоможе надавати на Росію.

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Що відомо про CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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