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"Трамп хоче завершити війну швидко": розглядаються поступки України і РФ – Клочок

Альона Вороніна
23 січня 2025, 16:41
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Трамп посилить допомогу Україні, проте не за рахунок Сполучених Штатів.
'Трамп хоче завершити війну швидко': розглядаються поступки України і РФ – Клочок
Трамп посилить допомогу Україні, але не за рахунок США/ колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Основні тези Клочка:

  • Трамп може посилити допомогу Україні, проте не за рахунок США
  • Він може легко змусити Європу збільшити фінансування
  • Для завершення війни розглядається варіант взаємних поступок

Якщо Дональду Трампу не вдасться порозумітися з Путіним і Сі Цзіньпіном, то перш за все будуть тарифні війни, які насамперед вплинуть на економіку. Далі Трамп, імовірно, розглядатиме варіант посилення військової спроможності України. Таку думку висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду.

"Варто зазначити, що повідомлення, яке спростував Центр протидії дезінформації щодо припинення допомоги Україні, можливо, має певну рацію. Мені складно давати оцінку цьому – ми мусимо довіритися офіційному повідомленню влади. Проте, якщо згадати військову допомогу, яку затримувала адміністрація Трампа і Трамп особисто на початку минулого року, то, нагадую, до квітня ми не мали проголосованого документа щодо цієї допомоги. Це створює ризик того, що допомога може бути знову затримана", – сказав Клочок.

Він зазначив, що багато чого залежатиме від домовленостей. Він не відкидає варіанту, що Трамп посилить допомогу Україні, але він, швидше за все, намагатиметься зробити це за рахунок інших, а не за рахунок США. Тому за безпеку України швидше за все більше платитиме Європа.

За словами Клочка, маючи потужні інструменти геополітичного тиску, Трамп зможе легко змусити Європу збільшити фінансування.

"Європа вже зараз платить, але дозовано. Ця політика, ймовірно, буде продовжена, як це було за Джозефа Байдена. Наприклад, цього року ми мали отримати кредит у розмірі 50 мільярдів доларів від Великої сімки, заморожений за рахунок активів Російської Федерації. Втім, на практиці ми отримали лише 18 мільярдів євро. Це викликає питання: чому? Наразі ніхто не дає чіткої відповіді. Колеги пояснюють це розтягуванням фінансування. Проте це викликає занепокоєння, адже нам обіцяли кошти на 2025 рік. Якщо ми не отримаємо всі заплановані кошти, для фінансування бюджету може не вистачити грошей", – сказав Клочок.

Він зазначив, що особливо це стосується армії. Президент України Володимир Зеленський наголошував, що на оборону потрібно 100 мільярдів доларів – не гривень. Забезпечити таку дохідну частину бюджету лише власними силами нереально.

"А тому, справді, Європа продовжуватиме надавати допомогу, але робитиме це дуже дозовано. Тому я, знаєте, з певною обережністю ставлюся до того, що Трамп може не домовитися з Путіним і Сі, а також не продовжуватиме підтримку. Для України це було б не дуже позитивним сценарієм. Я розумію, що ми є заручниками цих домовленостей. І варіант, який сьогодні розглядається, про що говорив Марко Рубіо, — варто запам’ятати це прізвище, друзі, воно важливе, — стосується взаємних поступок. Складно коментувати, які саме можуть бути ці поступки, якщо навіть Рубіо визнає, що Росія — це агресор, а Україна — жертва", – сказав Клочок.

Він наголосив, що для Трампа важливо вирішити це питання швидко. А швидке рішення можливе лише за умови, якщо примусити жертву до певних поступок. І примусити можна. Наприклад, припинити надання допомоги.

"Європа буде зайнята своїми проблемами, і тоді вона нічого не надасть Україні. Уявіть наслідки. Ми вже мали подібну ситуацію на початку 2024 року, коли допомога зі США затримувалася, і наприкінці 2023-го. Це були дуже складні часи", – додав Клочок.

Дивіться відео інтерв'ю Валерія Клочка Главреду про перші кроки Трампа:

Останні заяви і рішення Трампа щодо України – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, у Трампа відсторонили співробітників, відповідальних за Україну. Масовий відхід стількох кадрових співробітників у перехідний період може ускладнити завдання нової команди, йдеться у матеріалі The Washington Post.

Також раніше повідомлялося, що Трамп несподівано розніс Путіна – у США розкрили деталі. Позиція Трампа щодо Кремля виявилася більш жорсткою, ніж очікувалося раніше.

Нагадаємо, в Офісі президента сказали, коли Зеленський може зустрітися з Трампом. Київ готовий плідно співпрацювати з командою Трампа, щоб завершити війну.

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Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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