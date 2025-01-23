КНДР перекине для Росії нові війська: аналітики розкрили важливі цілі та терміни

Північнокорейські війська перед відправкою до Курської області проходять навчання у східних регіонах Росії.

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КНДР готується перекинути нові війська / колаж: Главред, фото: 31 окрема механізована бригада, Міноборони РФ, militaryarms.ru

Головні тези ISW:

Війська КНДР проходять навчання на сході Росії

Нове постачання війська компенсує втрати РФ

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни йдеться, що Північна Корея найближчим часом може розгорнути додаткові війська та відправити нову партію зброї до Росії.

Очікується, що додаткові сили прибудуть до Росії до середини березня, що дозволить компенсувати втрати та підтримати інтенсивність піхотних атак.

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За оцінками ISW, якщо нинішній рівень втрат північнокорейського контингенту збережеться, всі розгорнуті військові можуть бути вбиті або поранені до середини квітня. Нове розгортання, ймовірно, має на меті не лише підтримати темпи операцій, але й компенсувати втрати.

Зазначається, що північнокорейські війська перед відправкою до Курської області проходили навчання у східних регіонах Росії.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

"Цей процес тривав щонайменше місяць перед їхнім прибуттям у листопаді 2024 року. Після цього вони пройшли додаткову підготовку у ближньому тилу й розпочали участь у бойових діях у грудні 2024 року", - зазначають аналітики.

Очікується, що нові сили також пройдуть схожу підготовку. Якщо їхній графік навчання буде таким самим, як у попередників, то вони можуть замінити нинішні підрозділи до середини квітня 2025 року.

Армія КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗМІ попередили про те, що Північна Корея направить на Курщину підкріплення із нових солдатів КНДР. Відомо, що ще на початку грудня 2024 року стало відомо, що близько третини північнокорейців, які прибули на російську територію, загинули або отримали поранення.

У Силах Спеціальних Операцій повідомили, що українські воїни розгромили в бою військових КНДР. У Курській області країни-агресорки Росії відбувся запеклий бій між операторами ССО ЗСУ та північнокорейськими військовими, внаслідок якого ворожі сили зазнали втрат.

Полонений солдат КНДР зізнався, як потрапив на війну. Допит північнокорейських солдатів, яких взяли у полон українські військові, триває. Слова військових КНДР підтверджують переміщення на територію РФ та тренування для участі у боях проти України.

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