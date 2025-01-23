Путін готовий продовжувати війну, Кремль підвищує ставки - WP

Росія просуває свою "формулу" щодо завершення війни проти України.

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Путін готується до телефонної розмови з Трампом і має намір продовжувати війну - WP / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Головне з матеріалу The Washington Post:

Путін готовий продовжувати війну

У РФ "сподіваються дотиснути" Україну у 2025 році

Рішення щодо продовження війни ухвалюватиме сам Путін

У країні-агресорі Росії на тлі очікування телефонної розмови глави Кремля Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, схоже, вирішили продовжувати війну і підвищують ставки. У Москві вважають, що зможуть, мовляв, захопити ще більше територій і "змусити Київ підкоритися пізніше цього року".

Які "плани" у Росії проти України

У матеріалі The Washington Post йдеться про те, що Москва, розраховуючи на подальше просування на полі бою і скорочення Трампом військової допомоги Україні, вочевидь, подвоює ставки. Ймовірно, окупанти розраховують, що зможуть захопити ще більше територій і змусити Київ піти на поступки вже цього року.

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Трамп же, який наполягає на якнайшвидшому завершенні війни, схоже, вимагатиме від Києва та Москви негайних перемовин.

Яку "формулу" просуває Кремль

На думку журналістів, заяви російських чиновників засвідчили, що можлива "угода" включатиме "далекосяжні зміни в європейській безпеці та поділ України". Наприклад, формула, яку просуває Кремль, передбачає нейтральну, роззброєну Україну поза НАТО і з контролем РФ над окупованими територіями.

Також "домовленість" може передбачати і вимоги Росії щодо широких перемовин про те, якою має бути безпека в Європі, і вимоги щодо згортання військової інфраструктури НАТО біля східних кордонів блоку.

Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Рішення ухвалюватиме особисто Путін - експерт

Радник президента РФ Микола Патрушев - впливовий представник "яструбів", проте остаточне рішення щодо війни проти України ухвалюватиме особисто Путін, вважає аналітик з аналітичного агентства R.Politik Тетяна Станова. Заяви "яструбів" показують, що Путін готовий продовжувати війну, якщо не отримає від Трампа того, чого хоче. Кремль має намір "добиватися" капітуляції України.

Ультиматум Росії від Трампа - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, Трамп готовий посилити санкції проти Росії. За словами нового господаря Білого дому, він піде на такий крок у тому разі, якщо Кремль найближчим часом не піде на мирну угоду з Києвом.

Трамп закликав Росію завершити війну й уточнив, що якщо цього не станеться, він запровадить тарифи на товари, які російська держава постачає США та іншим країнам. Трамп підкреслив, що іншого вибору в нього не буде.

Позиція Трампа щодо Росії стала несподівано більш жорсткою, ніж передбачалося, написали журналісти CNN. У Білому домі розуміють, що на РФ здійснюється певний тиск, і користуються такою ситуацією.

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