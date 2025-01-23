Поступки України для досягнення миру: в МЗС відповіли новому держсекретарю США

В МЗС наголосили, що зустріч президентів України та США розставить "всі крапки над і" в питання досягнення справедливого миру.

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В МЗС відреагували на заяву про поступки України та Росії / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

Україна та США єдині у прагненні забезпечення справедливого миру

Можливі компроміси з боку України будуть темою переговорів президентів України та США

Україна та США мають спільну мету — забезпечити справедливий мир в Україні. Конкретні дії для досягнення цієї мети будуть обговорені на майбутній зустрічі президентів обох країн. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на прес-конференції, коментуючи заяви нового держсекретаря США Марко рубіо про поступки України та Росії для досягнення миру, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що ключові аспекти мирного врегулювання та можливі компроміси стануть темою офіційних переговорів між українською та американською сторонами.

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"Дочекаймось офіційних контактів української та американської сторін. Під час цих контактів буде змога обговорити всі параметри, підходи, ключові деталі, про які ви б хотіли сьогодні почути", - сказав Тихий.

За словами речника, Україна та адміністрація США прагнуть якомога швидше досягти справедливого миру, обговорюючи методи та кроки для його реалізації. Зустріч президентів України та США, на яку очікують у МЗС, має стати вирішальною у визначенні подальшого курсу.

"Ця зустріч розставить всі крапки над "і"", - рещюмував Георній Тихий.

Зустріч Зеленського і Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, зустріч президента України Володимира Зеленського з новообраним президентом США Дональдом Трампом може відбутися найближчим часом. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Володимир Зеленський підкреслив, що має добрі стосунки з Дональдом Трампом. За його словами, американський президент прагне миру і планує завершити війну до кінця року.

Дональд Трамп, своєю чергою, оголосив про намір запровадити нові санкції проти Росії, якщо російський президент Володимир Путін не погодиться на переговори щодо війни в Україні. Під час виступу в Білому домі Трамп зазначив, що незабаром проведе розмову з Путіним і готовий зустрітися з ним у будь-який час. Про це повідомляє Bloomberg.

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Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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