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"Ми можемо вистояти за однієї умови": від чого залежить перемога України – Жданов

Альона Вороніна
23 січня 2025, 10:02
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Якщо США припинять бути лідером у підтримці України, то цю роль на себе може перебрати Євросоюз, впевнений експерт.
Украинские военные, Олег Жданов
В України є всі шанси вистояти і навіть перемогти, каже Жданов/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Главред

Основні тези Жданова:

  • ЄС може стати лідером у підтримці України, якщо США зменшать свою підтримку
  • У Євросоюзу достатньо для цього грошей, техніки та озброєння
  • Проте в ЄС є проблема консолідації рішень і думок

Якщо США за президента Дональда Трампа відмовляться від лідерства у підтримці України, то Євросоюз зможе стати для нашої держави рівносильною заміною Сполучених Штатів у цій справі.

У Європейського Союзу достатньо грошей для цього, точно не менше, ніж у США. Проте там є проблема консолідації рішень і думок. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

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"У них (Євросоюзу – ред.) неміряно грошей, точно не менше, ніж у США. Але там є проблеми в плані консолідації рішень і думок. Однак у нас ще є фінансова столиця світу – Лондон, а також королівські сім'ї, які виступають за ослаблення Росії", – зазначив Жданов.

Проте, за його словами, Євросоюзу буде складно ухвалити рішення, тому що Фіцо та Орбан стоятимуть на смерть, щоб підтримку України заблокувати.

"Якщо, звісно, їх там не придавлять. Наприклад, про Фіцо днями написали листа, в якому вказали, що він неадекватний, що він псих, що на нього потрібно одягти гамівну сорочку і відправити в клініку. Причому цей відкритий лист написали компетентні люди", – сказав експерт.

Він зазначив, що техніки та озброєнь на складах у Європі достатньо. За його словами, якщо Європа з нами поділиться і профінансує утримання нашої армії, то у нас є всі шанси вистояти і навіть перемогти. Адже ЄС – це четверта частина світового ВВП, а в Росії у світовому ВВП 1%. Росія не зможе вистояти проти такої потужності.

Також Жданов зазначив, що, можливо, Європа діятиме не від імені Європейського Союзу, а від імені формату Рамштайн або у вигляді партнерства напряму. Він додав – якщо нам Європа відкриє ленд-ліз, то не буде жодних питань.

"Сьогодні Європа розкочегарилася. Компанія Rheinmetall уже запустила в Україні два заводи, ще два запустить 2025 року. Вона вже збирає тут нову БМП, а отже, зможе збирати тут і танки, і ремонтувати ті, що у нас є, і виробляти артилерійські системи. Rheinmetall у 2024 році вийшла на мільйон снарядів на рік, а у 2025-му планують вийти на 2 млн на рік. Куди їм дівати ці снаряди, солити чи що? Ці снаряди доведеться застосовувати. Нехай за перший рік вони заповнять склади, але далі куди? Не будуть же вони виганяти людей на вулиці і скорочувати робочі місця, згортаючи виробництво. Світова війна триває 5-6 років. Тільки на третій рік починає розкручуватися ВПК. Потім 2-3 роки інтенсивного заробляння грошей. Потім, коли ресурс виснажується, світова війна йде на спад і припиняється – хтось не витримує і програє. Так було в Першу світову війну, так було і в Другу", – підсумував Жданов.

Війна в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що президент України Володимир Зеленський готовий говорити з Путіним про мир, але є умова для початку переговорів. Україна готова піти на те, щоб закінчити війну. Але Київ має бути в сильній позиції, сказав президент.

Також раніше повідомлялося, що КНДР перекине для Росії нові війська – аналітики розкрили важливі цілі та терміни. Північнокорейські війська перед відправкою до Курської області проходять навчання у східних регіонах Росії.

Нагадаємо, армія РФ наступає в Курській області – ЗСУ завдали потужної контратаки росіянам. Підрозділи чеченського батальйону проводять розвідувальні операції поблизу кордону Росії з Сумською областю.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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