Два терміни, два десятиліття: Трамп публічно звернувся до своєї першої леді

Коротко:
- Дональд і Меланія Трамп днями відсвяткували 20-ту річницю весілля
- Президент США привітав дружину з цією подією
45-ий і 47-ий президент США Дональд Трамп у душі виявився невиправним романтиком. Другий термін його президентства розпочався лише три дні тому, і цей час був для політика вкрай насиченим.
Проте він не забув одну важливу деталь: 22 січня 20 років тому в його головній резиденції, садибі Мар-а-Лаго, він поєднав себе узами шлюбу з Меланією Кнавс, американською і словенською моделлю. 22 січня 2025 року пара відзначила порцелянове весілля.
З особливим святом Трамп привітав Меланію на своїй сторінці у Facebook. Також він опублікував фото з весілля - себе і дружину у весільному вбранні, які йдуть по проходу в Єпископальній церкві Віфезди-у-моря.
Варто зазначити, що в соціальних мережах привітання чоловіка Меланія Трамп проігнорувала. Утім, у неї, як і у президента США, перші дні на посаді першої леді минають більш ніж насичено.
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Хто така Меланія Трамп?
Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.
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