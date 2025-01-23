Плани Путіна щодо виходу до Дніпропетровщини: у ЗСУ зробили прогноз

Не можна виключати, що ворог спробує обійти Покровськ через один із населених пунктів у Дніпропетровській області, вважає Сергій Цехоцький.

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В окупантів немає сил і засобів, щоб просунутися в Дніпропетровській області - / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ

Коротко:

РФ намагається вийти на адмінмежі Дніпропетровщини

У ворога немає сил просунутися вглиб Дніпропетровської області

Окупанти можуть спробувати обійти Покровськ через Дніпропетровську область

Російські окупаційні війська "прагнуть" вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Проте у ворога немає сил, щоб просунутися вглиб регіону. Не виключено, що росіяни спробують обійти Покровськ із півночі через Межівську громаду Дніпропетровщини. Про це заявив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.

"Наразі план росіян - вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області", - розповів він в ефірі Суспільне. відео дня

Утім, він не наважився прогнозувати, чи зможе ворог просунутися вглиб області. Поки що противник не має для цього сил і засобів.

"Адмінмежі Донецької та Луганської областей - ось це план. Ну і суттєвим у цьому питанні стає саме взяття Покровська", - каже військовий.

Що планує РФ на Покровському напрямку

За словами військового, найбільше скупчення російських окупантів фіксується на Покровському напрямку. Ворог перекидає туди сили з інших напрямків. Українські позиції та цивільне населення обстрілюють КАБами, артилерією та дронами.

Цехоцький припустив сценарій, за якого ворог спробує обійти Покровськ із півночі через Межівську громаду Дніпропетровщини. Окупанти активізувалися на схід від Покровська - поблизу населених пунктів Воздвиженка та Єлизаветівка.

"Чи зможуть окупанти обійти місто через Мирноград і взяти Покровськ у так звані "клешні" - зараз спрогнозувати неможливо", - вважає військовий.

Ще одна стратегічна мета РФ

На думку офіцера, також росіяни вибрали собі ще одну стратегічну мету у вигляді траси Павлоград-Покровськ. Вони "хочуть" перерізати шляхи евакуації, постачання продуктів і військової техніки.

"Це дійсно важливо, але є й інші логістичні шляхи та багато іншого. Тому робити трагедію з цього не треба. За намірами ми бачимо, що вони хотіли б закрити велике кільце з Краматорська сюди до Покровська", - пояснив військовий.

Що відбувається в Межовій Дніпропетровської області

Селище Межова - найближчий великий населений пункт у Дніпропетровській області на Покровському напрямку. Звідти менше 20 км до фронту.

"Стало трохи страшніше, потроху починаємо шукати якісь варіанти житла десь далі в центральній Україні", - сказав місцевий житель Роман.

Інша мешканка сказала, що люди бояться.

"Боїмося. Вночі стріляють, вдень стріляють. Не виходимо майже з дому. Вийшли, скупилися і всі сидимо по домівках. Моторошно. Важко, дуже важко. Діти бояться, перелякані", - сказала місцева жителька Лариса.

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Як повідомляв Главред, командир 108-го Окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов раніше сказав, що війська РФ намагаються обійти Покровськ з півдня на захід, щоб підійти до Дніпропетровщини. "Завдання" окупантів - обрізати логістику і взяти Покровськ.

Російські війська намагаються обійти Покровськ з півдня, проте поки загрози оточення міста немає, сказав секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, депутат від фракції Голос Роман Костенко. Проте не можна виключати спроби ворога безпосередньо зайти до Покровська.

Окупанти захопили Нововасилівку Покровського району Донецької області, повідомили аналітики DeepState. Також ворог просунувся поблизу дев'яти населених пунктів.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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