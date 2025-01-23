Ультиматум від Трампа щодо України: ЗМІ дізналися, чим переполошився Путін

Путін стурбований проблемами в економіці Росії, пишуть журналісти.

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Путін на тлі ультиматуму від Трампа занепокоївся економікою Росії - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Головне з матеріалу Reuters:

Путін вважає, що "основних цілей досягнуто"

Путін стурбований ситуацією в економіці РФ

У Кремлі зростає кількість прихильників перемовин

Саме тоді, коли президент США Дональд Трамп фактично поставив ультиматум агресору Росії щодо договору про мир в Україні, кремлівський очільник Володимир Путін занепокоївся впливом війни на російську економіку. У частині верхівки Кремля починають вважати, що врегулювання війни шляхом перемовин могло б стати для Москви бажаним сценарієм.

Путін стурбований проблемами в економіці

Як повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, Путін стурбований тим, що відбувається з економікою Росії.

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Ще у 2023 і 2024 році російська економіка, обсяг якої становить 2,2 трлн доларів, зростала швидше за західну економіку, причому навіть попри західні санкції. Проте останніми місяцями Росія зіткнулася з нестачею робочої сили, високими відсотковими ставками та збільшенням витрат на військову промисловість до 6,3% від ВВП у 2025 році, що стало максимумом і тепер становить третину бюджетних витрат.

Частина верхівки Кремля за перемовини

Як стверджують два джерела журналістів, у верхівці Кремля, серед частини її представників, формується думка про бажаність врегулювання війни шляхом перемовин.

"Основні цілі досягнуто"

Як сказало одне з джерел, Путін вважає, що "основні цілі війни уже досягнуто": окупанти здобули контроль над територіями, що з'єднують материкову частину РФ із Кримом, а українська армія ослаблена.

Путін визнав "перегрів економіки" РФ

Російський Центральний банк і МВФ прогнозують зростання економіки РФ у 2025 році на рівні менш ніж 1,5%. Інфляція в країні вже наблизилася до двозначних цифр, навіть незважаючи на підвищення в жовтні базової процентної ставки до 21%.

У грудні Путін на пресконференції визнав інфляцію і "перегрів економіки" і поставив завдання ЦБ "збити темпи". Джерела кажуть, що на зустрічі з керівниками бізнесу Путін відчитав високопоставлених економічних чиновників.

Зокрема, стверджується, що Путін був незадоволений скороченням приватних інвестицій через вартість кредитів. Він закликав ЦБ до "збалансованого рішення щодо ставки". Згодом Центральний банк зберіг показник на рівні 21%, тоді як ринок очікує підвищення показника на 200 базисних пунктів.

Трамп поставив Путіну ультиматум - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, Трамп допустив посилення санкцій проти Росії в тому разі, якщо Путін не піде на угоду з Україною. Глава Білого дому зазначив, що Зеленський налаштований на мир, але для угоди потрібен аналогічний настрій з боку РФ.

Пізніше Трамп звернувся до Росії і закликав її припинити війну проти України. Трамп уточнив, що, якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом, у нього не залишиться вибору, окрім як запровадити високі мита на товари, які росіяни продають США та іншим державам.

Трамп несподівано виявив більш жорстку позицію щодо Росії, ніж очікувалося раніше, зазначили журналісти CNN. У Білому домі розуміють, що на Москву чиниться тиск, тому намагаються скористатися цією ситуацією.

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