Окупанти не будуть штурмувати Покровськ 'в лоб': у ЗСУ назвали причину

На тлі значних втрат, окупанти були змушені коригувати свою тактику наступу.

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Ворог аналізує свої помилки та дещо змінює тактику / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

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Ворог зібрав в районі Покровська від 50 до 70 тисяч військових

Резерви росіяни перекидають з Курахового

Армія РФ намагатиметься відрізати логістику ЗСУ

Російські окупанти вже не один тиждень намагаються захопити Покровськ, проте прямого штурму міста не буде. Про це розповів політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі 24 Каналу.

За його словами, ворог аналізує свої помилки та дещо змінює тактику. Крім того, армії РФ не вистачить людського ресурсу аби напряму штурмувати Покровськ.

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Сазонов зауважив, що ворог зібрав в районі Покровська від 50 до 70 тисяч військових. Для захоплення Авдіївки, за його інформацією, противник використовував понад 110 тисяч солдатів.

"Кажуть, що росіяни перекидають під Покровськ резерви з Курахового, тобто зайвих сил у них немає", – сказав він.

Відомо, що окупантам щомісяця вдається поповнювати армію приблизно на 30 тисяч людей, а ЗСУ щодня знищують понад 1500 російських загарбників. Таким чином, кожного місяця країна-агресор втрачає близько 50 тисяч бійців.

"Тому, ймовірно, будуть бої за агломерацію Покровськ – Мирноград зі штурмами переважно з півдня та заходу. Окупанти намагатимуться відрізати логістику ЗСУ, бо без цього зараз воювати неможливо, адже автомат перетворюється на залізну палку, а танк не їде", - розповів військовослужбовець ЗСУ.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Як писав Главред, на Покровському напрямку ЗСУ завдають ворогу чималих втрат. Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що в день на цій ділянці фронту близько 300 ліквідованих окупантів, убитих та поранених.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти не полишають спроб зробити великий наступ на Покровськ. Вони стягують до міста все більше підрозділів, переводять військових з інших напрямків, зокрема з Курахівського.

Нещодавно депутат від фракції Голос Роман Костенко заявив, що російські окупанти намагаються обійти Покровськ із півдня, але наразі немає загрози оточення міста. Не можна виключати, що ворог спробує зайти до Покровська і почати вибивати з нього Сили оборони України, але тоді на росіян чекає повторення подій Бахмута.

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Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

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