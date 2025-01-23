РФ атакувала Запоріжжя ракетами: багато поранених, зокрема 2-місячне немовля

Унаслідок атаки окупантів одна людина загинула. Російська ракета забрала життя 47-річного чоловіка.

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РФ вдарила по Запоріжжю ракетами / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

РФ атакувала Запоріжжя ракетами

Постраждали 16 осіб, зокрема й немовля

Унаслідок атаки окупантів є жертва

Під ранок 23 січня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по житлових будинках у Запоріжжі. Пролунало щонайменше 4 вибухи, постраждали 16 людей, серед них - двомісячне немовля.

Близько четвертої години ранку в четвер Суспільне Запоріжжя повідомило про вибухи в місті, а о 4:09 - про повторні вибухи. Пізніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram підтвердив вибухи в Запорізькій області. Перед цим він повідомляв про загрозу ударів балістичними ракетами в регіоні.

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"Ворог знову б'є по місту. Щонайменше 4 вибухи прогриміло в Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі", - повідомив він.

За його словами, під завалами опинилися люди. Унаслідок ракетного удару пошкоджено житлові будинки в місті. Вибуховою хвилею вибито вікна, понівечено дах.

Дивіться відео - В ОВА показали наслідки ракетного удару по Запоріжжю:

Пізніше Федоров повідомив, що серед постраждалих - четверо співробітників ДСНС, яких доправили до лікарні.

Спочатку стало відомо, що внаслідок російської атаки на Запоріжжі постраждали 10 осіб. Після п'ятої ранку Федоров зазначив, що кількість постраждалих зросла до 16.

П'ятеро людей із числа постраждалих перебувають у важкому стані. Стан ще п'яти осіб медики оцінюють як середньої тяжкості, серед них двоє співробітників ДСНС.

Федоров також повідомив, що серед постраждалих через удар росіян - двомісячна дитина.

Оновлено. Станом на 07:34 кількість постраждалих збільшилась до 24 людей. Медики надають оперативну допомогу.

О 06:25 Федоров повідомив, що внаслідок атаки РФ одна людина загинула. Російська ракета забрала життя 47-річного чоловіка.

За даними моніторингового каналу monitor, для удару по Запоріжжю окупанти застосували чотири балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Обстріли Запоріжжя Росією

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 22 січня прогриміли вибухи в Запоріжжі. Атаку російських окупантів на місто підтвердив голова ОВА Іван Федоров. Унаслідок удару росіян в одному з районів Запоріжжя сталася пожежа. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Російські загарбники вдарили балістикою по Запоріжжю рано вранці в суботу, 18 січня. Унаслідок удару шестеро людей дістали поранення. Ворог ударив по центру обласного центру. Частково зруйновано адмінбудівлю одного з промислових об'єктів. Пошкоджено житлові будинки та приватний транспорт.

8 січня російські окупанти здійснили два удари керованими авіабомбами по Запоріжжю. Унаслідок обстрілів загинули 13 осіб, ще 63 дістали поранення.

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