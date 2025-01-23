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Сніг, дощ та потепління до +11: якою буде погода у регіонах найближчим часом

Ангеліна Підвисоцька
23 січня 2025, 19:30
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Погода в Одесі буде найтеплішою. Температура повітря там підвищиться майже до 10 градусів тепла.
Сніг, дощ та потепління до +11: якою буде погода у регіонах найближчим часом
Прогноз погоди в Україні на 24 січня / фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 24 січня
  • Де температура повітря підвищиться до +11 градусів
  • Де прогнозують сніг та дощ

Погода в Україні 24 січня буде сніжною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 24 січня погода буде вологою, очікується сніг та дощ. Температура повітря вночі буде близько 0 градусів. У цей день очікується туман. Згодом триматиметься тенденція до підвищення температури повітря.

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Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 24 января
Прогноз погоди в Україні на 24 січня / фото: ventusky

Погода 24 січня

В Україні 24 січня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг у багатьох областях України. На Правобережжі очікується туман та ожеледь. Вітер буде південний та південно-східний зі швидкістю 3-18 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Криму 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, на півдні країни 6-11°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 24 січня в Україні буде місцями теплою. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+9 градусів. Найнижча температура буде у Харківській та Сумській областях. Там температура повітря опуститься до -1...+1 градуса.

погода 24 января
Прогноз погоди в Україні на 24 січня / фото: meteoprog

Погода 24 січня у Києві

У Києві 24 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг та дощ. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 24 января
Прогноз погоди в Україні на 24 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, в Україні потепліє до +11 градусів – на Україну насуваються зміни погоди. У частині регіонів наступного тижня суттєво потепліє, у деяких областях очікуються мокрий сніг і дощ.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха повідомила, погода в Україні найближчими днями буде переважно спокійною та без істотних опадів, але після вихідних відбудеться незначне підвищення температури.

Як писав Главред з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича, Україна найближчими днями перебуватиме під впливом великого і малорухомого антициклону, а також його виступу із західної Європи.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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