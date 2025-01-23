Сирський розкрив деталі Курської операції за 6 місяців: ЗСУ готують новий наступ

Курська операція значно змотивувала і наш особовий склад військовослужбовців, вважає Сирський.

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Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Головні тези Сирського:

Треба готуватися не лише до оборони, а треба й наступати

Наші військові провели успішні контрнаступальні дії на Курщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про те, що уже близько пів року наші Збройні Сили перебувають у Курській області Росії, де проводять операцію. Він вважає, що цей наступ точно не буде останнім для наших військових у країні-агресорці.

Оцінюючи рік на своїй посаді, Олександр Сирський зазначив в інтерв'ю для "Радіо Байрактар", що одним із позитивних моментів впродовж цього часу була саме Курська операція, коли наші військові провели там успішні контрнаступальні дії.

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"Курська операція значно змотивувала і наш особовий склад військовослужбовців, і підняло настрій не тільки у наших військах, а й у суспільстві, а також дало нам надію, що цей наступ буде не останній", - сказав генерал.

Головнокомандувач ЗСУ також виніс висновки, що після майже 6 місяців Курської операції, то Сирський зазначив, що, по-перше, не можна недооцінювати ворога.

"По-друге, треба вчитися воювати, перемагати, робити висновки з власних помилок. Ну, і, звичайно, треба набувати та переважати ворога у технологічному плані, тобто мати технологічну перевагу. Тому що ми воюємо не числом, а найперше якістю та технологіями", - зазначив він.

Олександр Сирський додав, що саме це дає Україні можливість зберегти життя наших військовослужбовців, офіцерів, солдатів, і це - найвища цінність.

Водночас генерал підкреслив, що також треба готуватися не лише до оборони, а треба й наступати.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Олександр Сирський розкрив основну мету ЗСУ в Курській області. Збройні сили України випередили наступ ЗС РФ на Суми, розгорнувши резерви раніше і почавши операцію в Курській області. Це безпрецедентний випадок, коли країна-агресор була змушена вести оборону на своїй території.

Армія РФ наступає в Курській області, але ЗСУ завдали потужної контратаки росіянам. Аналітики повідомили, що українські Збройні сили контратакували біля Махнівки та на північний захід від Суджі біля Кругленького. Однак війська РФ досягли околиць Гуєво.

Стало відомо, що бійці ССО зайняли село в Курській області. Військові розповіли, що провести операцію допомогла робота артилерії. У ССО також додали, що разом із російськими військовими, село тримали також війська КНДР. Ситуація була досить напружена.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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