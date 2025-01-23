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"Наші зусилля вже почалися": Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні

Руслана Заклінська
23 січня 2025, 19:15оновлено 23 січня, 20:10
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Трамп закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту для завершення війни в Україні.
'Наші зусилля вже почалися': Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні
Трамп заявив про роботу над мирною угодою між Україною та Росією / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези Трампа:

  • США вже працюють над припиненням вогню в Україні
  • Дешева нафта може прискорити закінчення війни
  • Потрібно зустрітися з Путіним, щоб покласти край війні

США досягнуть домовленості щодо припинення вогню між Росією та Україною, над мирною угодою уже працюють. Зниження цін на нафту допоможе швидше закінчити війну РФ проти України. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу у Давосі.

"Ми будемо працювати над тим, щоб досягнути мирної угоди між Росією та Україною...Наші зусилля з досягнення мирного врегулювання між Росією та Україною, сподіваюся, вже почалися. Так важливо домогтися цього", - заявив він.

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На Всесвітньому економічному форумі Дональда Трампа запитали, чи вдасться досягти мирної угоди між Росією та Україною до наступного року. Президент США відповів, що ключ до миру лежить у руках Росії, адже Україна вже готова до переговорів.

"Треба запитати в Росії, чи закінчиться війна цього року, тому що Україна вже готова домовитися. Ця війна взагалі не мала починатися. Якби я на той час був президентом, вона би й не почалася", - наголосив лідер США.

За словами Трампа, у нього з Путіним "були хороші стосунки". Американський президент вкотре заявив, що за його президентства війна в Україні не почалася б.

"Я точно був впевнений, що він (Путін - Главред) на Україну не нападе. А потім, коли я не був президентом, сталася купа поганих речей: хтось комусь щось погане сказав, відбувалися всякі дурниці, а потім почали падати бомби на українські міста і купа людей померла", - зазначив він.

Ціни на нафту

Трамп закликав іноземних виробників нафти знизити ціни на енергоносії. За його словами, дешева нафта допоможе зупинити війну в Україні, оскільки Росія частково фінансує військову агресію своїми доходами від нафти.

"Я також збираюся попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні її знизити. Чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього до виборів... Якби ціна знизилася, російсько-українська війна припинилася б негайно", - заявив Трамп.

Президент США наголосив, що наразі вартість нафти достатньо висока, тому "ця війна продовжуватиметься". Трамп вважає, що Саудівська Аравія та ОПЕК "дуже відповідальні за те, що відбувається".

'Наші зусилля вже почалися': Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Зустріч з Путіним

Крім цього, американський президент планує зустрітися незабаром з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп наголосив, що в Україні помирають мільйони людей, руйнуються цілі міста, тому "ми маємо це припинити".

"Що також дуже важливо, то я також хочу зустрітися невдовзі з президентом Путіним. І це стосується не лише економіки, це стосується питання мільйонів життів. Помирають чудові, молоді люди, помирають на полі бою, помирають від куль... Я бачив фотографії того, що відбувається, це справжнє звірство, справжня різанина, справжня бійня", - сказав він.

Трамп заявив, що йому подобається президент Китаю Сі Цзіньпін. Тому він сподівається, КНР зможе допомогти США зупинити війну, яку РФ веде проти України.

Втрати України у війні

Президент США стверджує, що в Україні "насправді помирає значно більше людей, ніж повідомляється в новинах". Трамп вважає, що коли війна закінчиться, світ дізнається, що кількість жертв була набагато більшою, ніж можна собі уявити.

"Цілі міста стерті з лиця землі. Величезні будівлі просто руйнуються від бомб і ракет. І коли вам кажуть у новинах, що лише одну людину зачепило, то це не так. Насправді під час кожної атаки помирає багато людей... Ми бачимо фотографії поля бою. Ті фотографії, які я бачив, я думаю, ніхто в світі не хоче бачити. Вони жахливі", - додав президент США.

Завершення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію та її президента Володимира Путіна припинити війну в Україні, пригрозивши санкціями. У своїй соцмережі Truth Social він заявив про добрі стосунки з Путіним, але наголосив, що війна має завершитися.

Також голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив у Давосі, що зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом може відбутися найближчим часом. Україна прагне швидко ознайомити нову адміністрацію США з ситуацією на фронті та представити стратегію миру й перемоги. Єрмак підкреслив, що Зеленський не піде на територіальні компроміси та не погодиться на ультиматуми Росії.

Як повідомляв Главред, риторика Дональда Трампа щодо Росії стала жорсткішою після його інавгурації. Президент заявив, що Путін "руйнує Росію" і не може бути задоволений результатами війни.

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Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

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