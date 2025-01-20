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Звільнення від служби чоловіків 50+: юрист розставив всі крапки над "і"

Даяна Швець
20 січня 2025, 21:46
398
Питання ставиться не в контексті мобілізації 50-60-річних, а в контексті місця їхньої мобілізації, в які підрозділи.
Звільнення від служби чоловіків 50+: юрист розставив всі крапки над 'і'
Юрист спростував чутки про звільнення від служби чоловіків 50+ / колаж: Главред, фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти, УНИАН

Головне:

  • Як служать у ЗСУ чоловіки старше 50
  • Яку роль відіграють чоловіки 53-54 років в забезпеченні армії

Чутки про припинення мобілізації чоловіків, яким виповнилося 50 років, не відповідають дійсності. Про це заявив військовий адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Звідки взялася інформація про цю директиву - її поширив один народний депутат, і далі це підхопили. Як на мене, вона була зашвидко підхоплена і зовсім неаргументована. Питання ставиться не в контексті мобілізації 50-60-річних, а в контексті місця їхньої мобілізації, в які підрозділи. Люди для себе зафіксували, що військовозобов'язаних за 50 не мобілізовують. Але цього немає. Мобілізація 50-річних не зупинена", - зазначив адвокат.

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За його словами, чоловіки старше 50 років продовжують підлягати мобілізації, хоча їх служба зазвичай не пов’язана з участю у бойових діях.

Звільнення від служби чоловіків 50+: юрист розставив всі крапки над 'і'
Закон про мобілізацію - інфографіка / фото: Главред

"Залишилось питання лише цієї директиви командувача Сухопутних військ ЗСУ, яку ще ніхто не бачив в очі. Її зміст полягає в тому, щоб 50-60-річних осіб мобілізовувати в частини забезпечення відповідно до їхнього фізичного й психоемоційного стану. Чи є зараз в нас випадки, коли мобілізовують людей 50+ в інші підрозділи? Зараз я не готовий відповісти, бо я не маю такої статистики. Але чи таких людей мобілізовують та одразу після навчального центру відправляють в частини забезпечення? Так, відправляють", - підкреслив фахівець.

Филипець наголосив, що при визначенні місця проходження служби враховуються вік і стан здоров’я мобілізованих. На практиці, як зазначив юрист, чоловіків 53-54 років часто призначають до частин забезпечення на різні посади. Зазначена директива, ймовірно, передбачає саме це.

"Тому основний аргумент такий: мобілізація людей віком 50+ не зупинена, але їх мобілізовують в частини забезпечення. Проте і те забезпечення є різне. Ми розуміємо, що є забезпечення частин, які воюють на сході. З цим виникає багато непорозумінь у людей, але загалом такі особи підлягають мобілізації, і лише вирішується питання про місце проходження військової служби", - пояснив Филипець.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Ця дія відбувається регулярно після початку повномасштабної війни з Росією.

Сам президент України Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію. Декілька днів тому парламент підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Також пояснювалось, які три категорії можуть призвати у 2025 році. Деяких студентів все ж можуть призвати до лав ЗСУ, бо вони не мають права на відстрочку.

Більше новин про мобілізацію в Україні:

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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