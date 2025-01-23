Армія РФ окупувала село під Покровськом - Deep State

Коротко:
- Окупанти захопили село Нововасилівка
- У Генштабі ситуацію не коментували
Російські окупаційні війська захопили село Нововасилівка Покровського району Донецької області. Про це в ніч на 23 січня повідомили аналітики моніторингового каналу Deep State.
"Ворог окупував Нововасилівку", - йдеться у повідомленні.
Як видно на карті, Нововасилівка зараз перебуває в червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.
Водночас інформацію про окупацію Нововасилівки в Генштабі ЗСУ на момент публікації матеріалу не коментували. У вечірньому зведенні за 22 січня зазначили, що росіяни 55 разів атакували на Покровському напрямку.
Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся одразу поблизу 9 населених пунктів, зокрема:
- у Великій Новосілці;
- Новоандріївці;
- біля Часового Яру;
- Янтарного;
- Петропавлівки;
- Ясенового;
- Котлино;
- Воздвиженки;
- Баранівки.
Ситуація на Покровському напрямку - останні новини
Як повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські захисники роблять усе можливе, щоб не допустити втрату міста Покровськ у Донецькій області.
Представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що наразі про оточення Покровська не йдеться, адже ворогу вдалося підійти до міста лише з одного напрямку.
Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти не полишають спроб зробити великий наступ на Покровськ. Вони стягують до міста дедалі більше підрозділів, переводять військових з інших напрямків, зокрема з Курахівського.
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.
Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.
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