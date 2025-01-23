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Загроза оперативного оточення: ситуація біля Великої Новосілки погіршилась - ЗСУ

Юрій Берендій
23 січня 2025, 16:30
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Росіяни мають перевагу у живій силі, існує ризик оточення українських військових в районі населеного пункту Велика Новосілка, зазначили в ЗСУ.
Загроза оперативного оточення: ситуація біля Великої Новосілки погіршилась - ЗСУ
Існує загроза оперативного оточення українських військ / Колаж Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, Міноборони РФ

Коротко:

  • Велика Новосілка може опинитись в оперативному оточенні
  • РФ регулярно проводить ротації на цьому напрямку
  • Командування проводить заходи із посилення Сил оборони України в районі Великої Новосілки

На Новопавлівському напрямку поблизу Великої Новосілки існує загроза оперативного оточення українських військ. Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Повного оточення там немає. Є ризик оперативного оточення, але проводяться зусилля, щоб його не допустити і щоб росіянам не вдалося заблокувати підходи до селища, хоча вони намагаються взяти їх під вогневий контроль", - повідомив Трегубов.

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Трегубов зазначив, що ключовою складністю є географічні особливості Великої Новосілки, зокрема річка, яка обмежує можливості для маневру. За його словами, зараз опрацьовуються плани для подолання цих перешкод.

Він також підкреслив, що на цьому напрямку, як і на багатьох інших, російські війська мають чисельну перевагу, зокрема у живій силі.

Речник додав, що ворог регулярно проводить ротації, поповнюючи свої сили. Хоча російський ресурс вже не настільки великий, як раніше, вони почали економити його, особливо на Покровському напрямку. Втім, це не свідчить про критичну нестачу ресурсів у російської армії.

"Це означає, що вони зараз не "купаються" в зайвому ресурсі", - сказав Трегубов.

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" офіційно уточнили ситуацію щодо населеного пункту Велика Новосілка.

Командування регулярно інформує суспільство про перебіг оборонної операції у межах операційної зони, дотримуючись принципів обʼєктивності. Водночас враховується, що ворог ретельно аналізує інформацію з відкритих джерел, використовуючи її для коригування своїх наступальних дій.

"Сили оборони України ведуть виснажливі бої з переважаючим противником на відповідних позиціях та рубежах. Дії воїнів спрямовані на те, щоб нанести максимальних втрат ворогу, не допустити проривів оборони та оточень", - йдеться у повідомленні.

У "Хортиці" наголосили, що проводяться заходи з посилення підрозділів, забезпечення їх необхідними ресурсами для ведення боїв, а також зміцнення флангів. Розроблено плани дій на випадок загострення ситуації та різних сценаріїв її розвитку.

"Ведення бойових дій супроводжується інформаційними операціями. На фоні важких боїв, втрат в особовому складі, шаленої динаміки війни, противник посилює свій психологічний вплив як безпосередньо на особовий склад на передових позиціях, так і на українське суспільство в цілому", - вказують військові.

Водночас зазначено, що російська пропаганда спрямована на розхитування суспільних настроїв, створення дезорієнтації та підрив довіри до військового керівництва і Сил оборони. Мета ворога — знизити стійкість українських захисників, водночас сприяючи реалізації своїх наступальних операцій. Росія активно використовує інформацію як зброю, маскуючи її під різні джерела.

"Воїни Сил оборони України ведуть важкі бої та захищають кожну позицію. Просимо дотримуватись інформаційної гігієни, уважно оцінювати ситуацію та продовжувати підтримувати свої Збройні Сили. На них тримається життя держави", - резюмували в ОСУВ "Хортиця".

Бої за Велику Новосілку - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові продовжують важкі бої з російськими окупантами за селище Велика Новосілка на Донеччині. Ризику оточення наразі немає, хоча можливі різні сценарії, повідомив представник Оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов.

Політичний експерт Андрій Смолій, посилаючись на карту DeepState, зазначає, що Україна найближчим часом може втратити це селище, оскільки воно перебуває майже в оточенні.

Боєць із позивним "Мучний" повідомив про активізацію наступальних дій російських військ поблизу Великої Новосілки. Він підкреслив, що бої за селище вже розпочалися, і наголосив на необхідності виведення українських сил із цього району.

Інші новини:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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