Плани щодо завершення війни: Шольц зробив прогноз

Україна потребує збереження безпеки і сильної армії, яку союзники мають озброїти, сказав Олаф Шольц.

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До миру в Україні ще далеко, у майбутньому Україні потрібні будуть гарантії безпеки - Шольц / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, пресслужба ЄП

Що сказав Шольц:

Про мир в Україні говорити поки зарано

Треба забезпечити Україні серйозні гарантії безпеки

До миру в Україні поки що далеко. Союзникам Києва слід забезпечити державі безпечне майбутнє після завершення війни. Україні потрібні гарантії безпеки і сильна армія, яку необхідно буде озброїти. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

В інтерв'ю Rheinische Post він розповів про те, що про мир говорити поки зарано.

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"До миру нам ще далеко", - вважає Шольц.

Як стверджує німецький канцлер, не час спекулювати на темі миру. Також нічого не має вирішуватися без участі українців.

"Було б гарною новиною, якби війна в Україні добігла кінця. Але навіть тоді нам все одно доведеться забезпечити Україні безпечне майбутнє. Йдеться про гарантії безпеки, а також про те, як Україна може зберегти сильну армію, яку ми зможемо озброїти разом", - наголосив Олаф Шольц.

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Як повідомляв Главред, журналісти написали, що мирний план Трампа щодо України може містити два пункти: зняття з обговорення можливості прийняття Києва до НАТО і заморожування війни. У Києві вважають такий варіант розвитку подій негативним, оскільки це не допоможе уникнути подальшої агресії РФ і не посприяє відновленню територіальної цілісності.

Мета адміністрації Трампа - завершити війну так, щоб за декілька років вона не почалася знову, сказав держсекретар США Марко Рубіо. Американці прагнуть забезпечити стабільний мир.

Президент США Дональд Трамп припустив посилення санкцій щодо РФ у тому разі, якщо Путін не піде на перемовини з Україною. Трамп висловив готовність зустрітися з Путіним у будь-який момент.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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