"Одну з ракет збили на малій висоті": у ПС пояснили, чому в Києві значні руйнування

Коротко:
- Під час повітряної атаки на Київ 18 січня одна з ракет була збита на малій висоті
- Тому падіння фрагментів цієї ракети спричинило руйнівні наслідки у столиці
Під час масованої атаки країни-агресорки Росії по Києву рано вранці 18 січня одну з балістичних ракет було збито на досить малій висоті, тому падіння її фрагментів спричинило руйнівні наслідки у столиці.
Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді". Він зазначив, що було два "прильоти" балістичних ракет по підприємству в Запоріжжі, там тривають пошукові роботи.
Ігнат розповів, що обидві балістичні ракети, які летіли на Київ, були збиті, це підтверджено засобами об’єктивного контролю.
"На жаль, є загиблі через падіння фрагментів балістичних ракет у Шевченківському районі міста, оскільки одна з ракет була збита на досить малій висоті", – зазначив він.
Він наголосив, що громадянам варто бути обережними під час повітряних атак, адже уламки збитих ракет летять на землю.
"Як ми неодноразово наголошували, фрагменти збитої ракети не можуть розчинитись у повітрі, тому наслідки протиповітряного бою в такій місцевості, як густонаселені міста, на жаль, трапляються часто. Все, що збивається в повітрі, обов’язково упаде на землю, тому ми щоразу просимо громадян дотримуватися заходів безпеки і перебувати в укриттях", – наголосив Ігнат.
Нагадаємо, рано вранці 18 січня РФ масовано вдарила по Києву, є загиблі, одна зі станцій метро у вогні. В одному з районів Києва загинули четверо людей. У вогні одна зі станцій метро, її закрили на вхід та вихід.
Також окупанти вдарили балістикою по Запоріжжю – є руйнування і постраждалі. Шестеро людей постраждали. Одна жінка у важкому стані, ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості.
Як повідомляв Главред, відбувся масований удар по Україні. У Повітряних силах розповіли, що РФ запустила 4 ракети і 39 дронів – стало відомо, скільки було збито. Окупанти в ніч на суботу масовано атакували Україну ракетами і дронами. У двох містах є руйнування, у столиці четверо людей загинули.
Читайте також:
- РФ масовано вдарила по Києву, є загиблі, одна зі станцій метро у вогні: подробиці
- Окупанти вдарили балістикою по Запоріжжю: є руйнування і постраждалі
- Без сліз не глянеш: під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики - Forbes
Що таке балістична ракета?
Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.
За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:
- Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
- Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
- Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).
Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред