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"Одну з ракет збили на малій висоті": у ПС пояснили, чому в Києві значні руйнування

Альона Вороніна
18 січня 2025, 11:19
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Оскільки одна з ракет була збита на малій висоті, падіння її фрагментів спричинило руйнівні наслідки.
Ракетный удар по Киеву 18 января
У ПС пояснили, чому в Києві значні руйнування/ колаж: Главред, фото: ДСНС Києва

Коротко:

  • Під час повітряної атаки на Київ 18 січня одна з ракет була збита на малій висоті
  • Тому падіння фрагментів цієї ракети спричинило руйнівні наслідки у столиці

Під час масованої атаки країни-агресорки Росії по Києву рано вранці 18 січня одну з балістичних ракет було збито на досить малій висоті, тому падіння її фрагментів спричинило руйнівні наслідки у столиці.

Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді". Він зазначив, що було два "прильоти" балістичних ракет по підприємству в Запоріжжі, там тривають пошукові роботи.

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Ігнат розповів, що обидві балістичні ракети, які летіли на Київ, були збиті, це підтверджено засобами об’єктивного контролю.

"На жаль, є загиблі через падіння фрагментів балістичних ракет у Шевченківському районі міста, оскільки одна з ракет була збита на досить малій висоті", – зазначив він.

Він наголосив, що громадянам варто бути обережними під час повітряних атак, адже уламки збитих ракет летять на землю.

"Як ми неодноразово наголошували, фрагменти збитої ракети не можуть розчинитись у повітрі, тому наслідки протиповітряного бою в такій місцевості, як густонаселені міста, на жаль, трапляються часто. Все, що збивається в повітрі, обов’язково упаде на землю, тому ми щоразу просимо громадян дотримуватися заходів безпеки і перебувати в укриттях", – наголосив Ігнат.

  • Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня
    Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня ДСНС Києва
  • Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня
    Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня ДСНС Києва
  • Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня
    Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня ДСНС Києва
  • Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня
    Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня ДСНС Києва
  • Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня
    Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня ДСНС Києва
Удари РФ по Україні 18 січня – що відомо

Нагадаємо, рано вранці 18 січня РФ масовано вдарила по Києву, є загиблі, одна зі станцій метро у вогні. В одному з районів Києва загинули четверо людей. У вогні одна зі станцій метро, її закрили на вхід та вихід.

Також окупанти вдарили балістикою по Запоріжжю – є руйнування і постраждалі. Шестеро людей постраждали. Одна жінка у важкому стані, ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості.

Як повідомляв Главред, відбувся масований удар по Україні. У Повітряних силах розповіли, що РФ запустила 4 ракети і 39 дронів – стало відомо, скільки було збито. Окупанти в ніч на суботу масовано атакували Україну ракетами і дронами. У двох містах є руйнування, у столиці четверо людей загинули.

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Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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новини Києва війна в Україні ракета ракетний удар Юрій Ігнат
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