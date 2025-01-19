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РФ обрала нову ціль: у розвідці Британії назвали напрямки просування ворога

Олексій Тесля
19 січня 2025, 15:22
389
У центральній частині Донецької області російські війська чинили дедалі більший тиск.
РФ обрала нову ціль: у розвідці Британії назвали напрямки просування ворога
ЗСУ дають відсіч окупантам РФ / колаж: Главред, фото: міноборони РФ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Важливо:

  • РФ чинить тиск на населений пункт Велика Новосілка
  • Просування РФ йде після захоплення Вугледара і Курахового

Російські війська в центральній частині Донецької області посилюють тиск на Велику Новосілку, повідомили в британській розвідці.

У центральній частині Донецької області російські війська чинили дедалі більший тиск на населений пункт Велика Новосілка, йдеться в огляді, опублікованому в соціальній мережі Х, Міністерства оборони Великої Британії та Північної Ірландії.

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"Протягом січня 2025 року російські війська просунулися на північ, щоб захопити села Нескучне і Времівка - останнє розташоване безпосередньо на захід від міста", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Велика Новосілка перебувала на лінії фронту відтоді, як Росія почала вторгнення в Україну.

"Росія зазнала невдачі у спробах захопити місто влітку 2022 року, а Україна відкинула російські війська на південь у 2023 році. Просування Росії за цим напрямком почалося після того, як вона захопила інші міста на сході - зокрема, Вугледар у жовтні 2024 року і Курахове на початку січня 2025 року", - додали у британській розвідці.

Скріншот
/ @DefenceHQ

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що почалися бої за важливий населений пункт. Окупанти чинять психологічний тиск, але українські воїни продовжують відбивати їхні атаки.

Нагадаємо, раніше стало відомо про головне завдання ЗСУ на фронті. Луганська область, яка вкрай важлива для загарбників, не окупована повністю.

Як повідомляв Главред, раніше з'явилася інформація про те, що війська РФ готують штурм Великої Новосілки. Ворог спробує атакувати населений пункт із півдня і південного заходу. Селище з осені минулого року в напівоточенні.

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Що таке оборонна розвідка Британії?

Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил.

У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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