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"У РФ серйозні проблеми": позиція Росії зміниться, якщо підключиться Трамп – Клочок

Альона Вороніна
23 січня 2025, 13:04
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Валерій Клочок пояснив, які кроки щодо України може здійснити Трамп найближчим часом і як він може вплинути на країну-агресорку Росію.
'У РФ серйозні проблеми': позиція Росії зміниться, якщо підключиться Трамп – Клочок
Позиція Росії зміниться, якщо підключиться Трамп, зазначає Клочок/ колаж: Главред, фото: скрін, сайт Кремля

Основні тези Клочка:

  • Позиція Росії може змінитися, якщо Трамп підключиться до цього процесу
  • За концепцією команди Трампа, для завершення війни на компроміси мають піти дві сторони
  • Трамп має всі необхідні інструменти впливу на РФ, і він це прекрасно розуміє

Те, що Дональд Трамп у промові в перший день своєї каденції не згадав прямо Україну і країну-агресорку Росію, свідчить про те, що він поки що не має чіткого плану чи часових рамок, про які міг би говорити з упевненістю.

Проте Трамп має всі необхідні інструменти впливу на Росію, і він це прекрасно розуміє. Таку думку висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду.

"Щодо завершення війни, важливо зазначити, що в перший день каденції Трампа журналісти поставили йому прямі запитання стосовно України, і його відповіді були зрозумілими та чіткими. Той факт, що Трамп не згадав Росію та Україну у своїй промові, свідчить про те, що він поки що не має чіткого плану чи часових рамок, про які міг би говорити з упевненістю", – сказав Клочок.

За його словами, Трамп розуміє, що публічна позиція Путіна начебто виглядає однозначною щодо досягнення максималістських цілей, але насправді позиція Росії може змінитися, якщо Трамп підключиться до цього процесу. Це, власне, і пояснює, чому Трамп наразі не торкався цієї теми публічно.

"Щодо успіхів на Близькому Сході, Трамп говорить: "Так, є". Але тут виникає питання: успіх для кого? Для Палестини і Трампа — можливо, але точно не для Ізраїлю, адже ситуація там вкрай неприйнятна для останнього. Схожа історія може бути й в Україні. Щодо Близького Сходу Трамп може говорити впевнено. Він розуміє, що стосовно Панами також має важелі впливу, зокрема щоб вивести звідти китайських інвесторів. І про це він говоритиме з Сі Цзіньпіном. Але щодо України Трамп залишає для себе часовий лаг", – сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Він нагадав, що вже офіційний очільник Держдепу США Марко Рубіо заявив, що команда Трампа має бачення того, як може завершитися війна. Це передбачає припинення гарячої фази конфлікту та початок переговорного процесу, в рамках якого будуть досягнуті компроміси. На ці компроміси, за їхньою концепцією, мають піти обидві сторони. Загальна ідея є, але потрібно чітко окреслити, як це виглядатиме "на землі".

"Я не виключаю, що телефонна розмова між Трампом і Путіним може відбутися найближчим часом, буквально сьогодні чи завтра. Путін, точніше навіть не він, а Сі Цзіньпін, вже продемонстрував, що готовий впливати на Росію. З ним потрібно говорити, але дзвінок Путіну однозначно буде. Далі йтиме підготовка до саміту, можливо, навіть у форматі США, Китай, Європейський Союз, Україна, Росія", – сказав Клочок.

Він зазначив, що про часові рамки проведення такої зустрічі можна буде говорити конкретніше лише після першої офіційної заяви, яка з’явиться після телефонної розмови. Але те, що Трамп планує зателефонувати Путіну, вже, мабуть, ні у кого не викликає сумнівів.

"Підштовхнути Путіна до переговорів буде досить легко. Як? Дуже просто: "Якщо ти не сядеш за стіл переговорів, я санкції не зніму". Навіть нічого більше робити не потрібно. Російська валютна виручка, яка застрягла за кордоном, становить близько 30%. Ці цифри просто вражаючі. У 2024 році Росія отримала лише 70 мільярдів доларів валютних надходжень. Для економіки такого масштабу це неймовірно мало, це майже нічого", – зазначив Клочок.

Він зазначив, що Трамп має всі необхідні інструменти впливу на РФ, і він це прекрасно розуміє.

"Тут важливо звести докупи кілька ключових елементів: Китай, Європу зі слабкими санкціями, Росію, Україну та, звісно, власні інтереси. Для Трампа це можливість поторгуватися з Сі, і всі це розуміють. Тому порядок дій, буде такий: спершу телефонний дзвінок Путіну. Далі, безсумнівно, відбудеться розмова з Сі Цзіньпіном. Потім — розмова із Зеленським. І вже після цього ми можемо вийти на організацію якогось саміту. Принаймні, я наразі бачу це саме так", – підсумував Клочок.

Дивіться відео інтерв'ю Валерія Клочка Главреду про перші кроки Трампа:

Останні заяви і рішення Трампа щодо України – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, у Трампа відсторонили співробітників, відповідальних за Україну. Масовий відхід стількох кадрових співробітників у перехідний період може ускладнити завдання нової команди, йдеться у матеріалі The Washington Post.

Також раніше повідомлялося, що Трамп несподівано розніс Путіна – у США розкрили деталі. Позиція Трампа щодо Кремля виявилася більш жорсткою, ніж очікувалося раніше.

Нагадаємо, в Офісі президента сказали, коли Зеленський може зустрітися з Трампом. Київ готовий плідно співпрацювати з командою Трампа, щоб завершити війну.

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Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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