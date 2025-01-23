Вдарить +9 градусів: у яких областях буде потепління

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- Якою буде погода 24 січня
- Коли в Україні потепліє
Погода в Україні у п’ятницю, 24 січня, буде вологою, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Вітер буде південно-східний і дуже млявий. Також переважно не очікується різких змін температури повітря. Найтепліше буде на півдні нашої держави – там максимально стовпчики термометрів можуть показувати +9 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
"24-го січня в Україні вночі близько нуля, вдень +1…+4, на півдні +4…+9 градусів. Знову тумани", – зазначила синоптикиня.
Погода в Києві 24 січня
У столиці України в п’ятницю буде хмарно, вогко. Очікується туман, ймовірні невеликі опади, вдень +1…+3 градуси.
"Надалі в Україні очікується підвищення температури повітря", – додала Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що повітря прогріється до +10 – синоптик назвала найтепліші дні до кінця січня 2025 року. Зимові морози поки що не повернуться в Україну, прогнозує Наталія Птуха.
Також раніше повідомлялося, що у деяких областях оголосили штормове попередження – регіони засипатиме снігом. Погода у Вінниці буде не дуже безпечною. Там синоптики прогнозують сильний туман.
Нагадаємо, зовсім скоро Україну атакує нова магнітна буря – названо дату. Ця магнітна буря вдарить одразу з 4-бальною потужністю.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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