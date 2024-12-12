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Переговори з РФ та відправка військ союзників до України: головні новини України, дайджест

Юрій Берендій
12 грудня 2024, 22:00оновлено 12 грудня, 23:01
107
Новини України 12 грудня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Переговори з РФ та відправка військ союзників до України: головні новини України, дайджест
Головні новини України станом на 22:00 12 грудня / Колаж Гларвед, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump, СтратКом ЗСУ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента України

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Ситуація критична: армія РФ за шість кілометрів від Покровська - ISW

Російські окупаційні війська продовжують наступ на південь від Покровська, зокрема - в районах населених пунктів Новий Труд і Даченське Донецької області. Такі маневри дозволять окупантам вийти на позиції приблизно за шість кілометрів від Покровська. Ситуація на Покровському напрямку є критичною. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 11 грудня.

"Найближчими днями противник може спробувати оточити українські сили між Новим Трудом і Даченським для підготовки наступу на Шевченкове", - пишуть експерти ISW.

відео дня

Ракетний удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв атаки зросла

У Запоріжжі рятувальники деблокували тіло жінки з-під руїн знищеної внаслідок російського ракетного удару 10 грудня будівлі.

Таким чином, кількість жертв через ворожі обстріли збільшилася вже до десяти осіб.

"Тіло жінки витягли рятувальники з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою 10 грудня", - написав у Telegram керівник Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Кадиров накинувся з погрозами на Україну: деталі атаки БПЛА на Грозний

У ніч на 12 грудня будівля спеціального полку поліції імені Кадирова у Грозному, що в країні-агресорці Росії, була атакована безпілотниками. Глава Чечні Рамзан Кадиров розповів про наслідки атаки та видав гнівну заяву про намір помститися.

За його даними, внаслідок удару безпілотників постраждало 4 бійців варти, також пошкоджені покрівля та шибки будівлі. На місці подій сталася пожежа, однак Кадиров стверджує, що її вдалося загасити.

Ленд-лізу для України не буде: в США затвердили оборонний бюджет на 2025 рік

У 2025 році оборонний бюджет США складатиме 895 мільярдів доларів, що є новим рекордом для Штатів. Однак з фінальної версії проєкту закону прибрали положення щодо ленд-лізу для Києва.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook. За її словами, посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму.

Також цього року у документі не закладають кошти на Ініціативу з безпекової підтримки України "Ukraine Security Assistance Initiative", оскільки фінансування на неї на 2025 рік заклали ще у минулорічний закон в розмірі 300 мільйонів доларів.

"Шанси є": політолог описав реалістичний сценарій завершення війни і долі України

Шанси на переговори між Україною і країною-агресоркою Росією та завершення війни є. Проте це буде можливо, якщо американці будуть діяти достатньо наполегливо і тиснутимуть на російського диктатора Володимира Путіна.

Ключова проблема буде в Путіні, і якщо він погодиться на припинення вогню, тоді шанс є. Таку думку висловив український політолог Володимир Фесенко, повідомляє ТСН.ua.

Нові переговори з Путіним: Шольц зробив заяву

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкрив подробиці своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним у листопаді 2024 року і заявив, що готовий до подальших переговорів із господарем Кремля.

Шольц сказав, що дзвінок Путіну 15 листопада розчарував, передає Аасһепег Zeitung.

"Запоріжжя готується до оборони": як змінилася ситуація на Півдні - Братчук

Армія країни-агресорки Росії активізувала свої зусилля на Запорізькому напрямку, що змушує українські підрозділи готуватися до оборони обласного центру - міста Запоріжжя.

Про це в етері Ранок.LIVE заявив речник УДА "Південь" Сергій Братчук. За його словами, ЗСУ отримали завдання із проведення операції з оборони у випадку необхідності, адже загроза від ворога є завжди.

"Оборонна операція сьогодні і проводиться, тому що ворог не припиняє певних штурмових дій на різних напрямках", - зазначив він.

Відключення світла скасували в кількох областях України: де весь день буде електроенергія

У кількох західних областях України скасували графіки відключення світла на четвер, 12 грудня. Це було зроблено за вказівкою "Укренерго", повідомляє Главред із посиланням на сайти обленерго.

Зокрема скасовано графіки:

у Львівській області,

в Івано-Франківській області,

у Волинській області.

"Наразі Україна не готова до перемовин з РФ": в ОП зробили серйозну заяву

Наразі Україна не готова до перемовин з країною-агресоркою Росією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій.

Нашій державі зараз не вистачає озброєння. Також нам потрібні чіткі гарантії, що російський диктатор Володимир Путін через два-три роки не нападе знову. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному"

Вдарить сильне похолодання: коли в Україні посиляться морози

Погода в Україні у п’ятницю, 13 грудня, буде переважно сухою, подекуди навіть із сонячними проясненнями.

Антициклон витіснить залишки опадів. Невеликий сніг у п’ятницю можливий лише вночі у північних областях, а вдень у східних регіонах. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Вона зазначила, що Україна перебуватиме між антициклоном Ernst і нещодавнім циклоном. Тому від протистояння антициклону і циклону виникатиме рвучкий вітер – від помірного на заході до сильного, штормового на сході.

В "Укренерго" повідомили про зміни в графіках відключень по всій Україні

Погодинні відключення у всіх областях встановлюватимуть за однаковим принципом та оновленими правилами для побутових споживачів. Про це повідомила компанія "Укренерго" в Telegram.

Згідно з "Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії", кожна черга графіків погодинних відключень (ГПВ) буде додатково розділена на дві підчерги.

Окупантів помітили на околицях Покровська - військові

Російські окупанти намагаються захопити Покровськ. Ворог окупував населені пункти поблизу та продовжує свій наступ з флангів. Та вже стало відомо, що росіян було помічено на околицях Покровська. Про це заявив командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Оборона триватиме недовго: ЗСУ можуть вийти з важливого міста - військовий

Наразі важко спрогнозувати, чи зайде армія країни-агресора Росії до Покровська Донецької області. Про це заявив командир роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша "Лютий" в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він підкреслив, що важко зорієнтуватись, скільки часу може знадобитись ворогу, щоб підійти до міста впритул. Адже це багато від чого залежить. Якщо ж ворогові вдасться зайти до Покровська, то, ймовірно, Силам оборони доведеться вийти.

Туск висловився щодо відправки військ союзників до України: що відомо

Польща офіційно заявила, що наразі не планує відправляти союзницькі війська до України після припинення вогню. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном у Варшаві.

"Хочу також заперечити спекуляції на тему можливої присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемирʼя, припинення вогню чи досягнення миру",- підкреслив Туск.

Трамп вперше розповів, як збирається закінчити війну в Україні: що передбачається

Обраний президент США Дональд Трамп розкритикував дозвіл на використання Україною далекобійних американських ракет проти Росії, заявивши, що це лише посилює конфлікт. Про це він сказав в інтерв’ю журналу TIME.

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що зможе встановити мир між Росією та Україною за добу, але тепер визнав, що це виявилося складнішим, ніж очікував.

Коаліція з 5-8 країн може відправити війська в Україну: у ЄС з'явилася ідея - Reuters

Країни ЄС обговорюють створення коаліції з 5–8 держав для відправки миротворчої місії до України. Західні війська можуть стати одним із варіантів гарантій безпеки для України. Про це пише Reuters із посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Очікується, що найближчим часом президент Франції Еммануель Макрон і польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький проведуть переговори щодо цієї ініціативи. Основна увага приділятиметься обговоренню того, як європейські війська можуть забезпечити довгострокову безпеку України у випадку укладення мирної угоди з РФ.

Потрібно готуватись: окупанти можуть вийти на межі Дніпропетровщини - полковник

Треба бути готовими до того, що армія країни-агресора Росії вийде на адміністративні межі Дніпропетровської області. Про це заявив полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський в ефірі Радіо NV.

У нього запитали, чи передчасно наразі говорити про загрозу виходу російських окупантів на адміністративні межі Донецької та Дніпропетровської областей.

"Існує три головні принципи": Сі Цзіньпін зробив нову заяву щодо війни в Україні

12 грудня 2024 року голова КНР Сі Цзіньпін провів офіційні переговори з головою російської партії "Єдина Росія" Дмитром Медвєдєвим, під час яких обговорювали, зокрема, питання війни в Україні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ Китаю.

Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай та Росія є ключовими силами у сприянні глобальному прогресу. Він наголосив на необхідності "тісної координації між обома сторонами, спрямованої на забезпечення правильного курсу у світовому управлінні".

Зеленський прибув на передову на Запоріжжі: що відомо

Президент України Володимир Зеленський прибув на фронт у Запорізьку область. Він відвідав дивізіон HIMARS у День Сухопутних військ, 12 грудня. Про це повідомляє Офіс президента.

Саме 27-ма реактивна артилерійська бригада імені Петра Калнишевського стала першою в Україні, яка одержала системи HIMARS. Нині ця бригада забезпечує артилерійську підтримку оборони Запорізької та Донецької областей.

Без світла до 16 годин: озвучено невтішний прогноз для одного міста України

Відключення світла будуть залежати від погодних умов та загальної ситуації в Україні. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE.

За його словами, Київ може бути без світла від 14 до 16 годин.

Графік вимкнення світла на 13 грудня: обмеження діятимуть весь день

В Україні у п'ятницю, 13 грудня, будуть діяти графіки вимкнення світла. Обмеження будуть тривати майже всю добу. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки вимкнення світла будуть застосовуватись для промисловості та бізнесу з 6:00 до 22:00.

Росіяни пішли в "загул" в Сирії: в ГУР розповіли про мародерство та пияцтво

Російський контингент, розташований у найвіддаленіших регіонах Сирії, передислоковується до основних баз у Тартусі та Хмеймімі, готуючись до евакуації. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що військові РФ, які вже прибули до місць евакуації, часто займаються мародерством і вживають алкоголь, очікуючи своїх рейсів.

Між авіабазою Хмеймім у Сирії та російськими аеродромами щодня здійснюється 4-5 рейсів військово-транспортних літаків для евакуації особового складу.

"Ладнаю з Росією": Трамп відповів, чи розмовляв з Путіним після перемоги на виборах

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що "ладнає з Росією", але головне для нього - інтереси США. Водночас він ухилився від відповіді на питання про те, чи спілкувався він з російським президентом Володимиром Путіним після своєї перемоги на президентських виборах.

"Я не можу вам сказати. Це просто недоречно", - відповів він виданню Time, яке назвало його людиною року.

"Стабільно високі": Сирський назвав щоденні втрати на Покровському напрямку

Російські окупанти намагаються захопити Покровськ і наступають на цьому напрямку. Водночас ворог зазнає великих втрат. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він акцентував на тому, що Покровський напрямок вже кілька місяців залишається одним з найскладніших. Командування прораховує та готується до всіх можливих варіантів подальших дій ворога.

Україну засипатиме снігом і вдарить -14: оголошене штормове попередження

Погода в Україні 13 грудня буде сніговою. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Майже у всіх областях України, крім західних, синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що антициклон витіснить залишки опадів і буде сухо. Водночас попереджається про те, що може бути сніг та штормовий вітер. Найближчої ночі українці відчують похолодання. Вночі та вдень прогнозують морози.

РФ готує новий удар "Орешником": експерт назвав ймовірну дату атаки по Україні

Росія може вдруге застосувати ракету "Орешник", хоча остаточної дати ще не немає. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак у розмові з 24 Каналом припустив, у які дні ворог може атакувати Україну.

Він нагадав, коли РФ вперше вдарила "Орешником" по Україні – 21 листопада, напередодні посольства оголосили про припинення своєї роботи. Однак цього разу посольство США не зачинялось, лише 8 грудня попередило співробітників та американських громадян про загрозу з боку Росії.

Кількість втрат під час війни в Україні перевищила 1 мільйон - генсек НАТО

З лютого 2022 року у повномасштабній війні Росії проти України загинули та отримали поранення понад 1 мільйон людей. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Concert Noble.

За його словами, щотижневі втрати обох армій вбитими та пораненими складають понад 10 тисяч солдатів.

"З Брюсселя до України можна дістатися за один день. Один день - саме так близько падають російські бомби. Так близько літають іранські безпілотники. А зовсім поруч воюють північнокорейські солдати. Щодня ця війна спричиняє все більше руйнувань і смертей", - наголосив він.

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