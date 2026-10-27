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У Європі спалахнув скандал через переговори Фінляндії й Норвегії з Путіним - ЗМІ

Руслана Заклінська
27 жовтня 2026, 21:54
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Європейські лідери розкритикували прямі переговори Фінляндії та Норвегії з Путіним.
У Європі спалахнув скандал через переговори Фінляндії й Норвегії з Путіним - ЗМІ
Контакт із Путіним викликав суперечку в Європі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео kremlin.ru

Коротко:

  • Александр Стубб і Йонас Гар Стере провели 90-хвилинну розмову з Путіним
  • Після розмови вони поспілкувалися із Зеленським
  • Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала Європу діяти спільно

Лідери Фінляндії та Норвегії провели розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити війну в Україні та можливості її завершення. Ініціатива викликала критику з боку інших європейських політиків, які закликали країни Європи координувати свої дії та не виступати окремо. Про це пише The Independent.

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере пробули з Путіним на зв'язку близько 90 хвилин. Розмова відбулася на тлі підготовки до нових контактів між представниками Росії, України та США.

відео дня

Стубб назвав переговори "відвертими та змістовними". Він пояснив, що війна Росії проти України безпосередньо впливає на безпеку Фінляндії та Європи загалом.

"Припинення війни вимагає прямих переговорів", - зазначив Стубб.

Прем'єр-міністр Норвегії повідомив, що під час розмови сторони наголосили на важливості деескалації. Обидва лідери також підтвердили підтримку України.

Після переговорів із Путіним Стубб і Стере поговорили з президентом України Володимиром Зеленським. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що контакт із російським лідером був узгоджений із Києвом.

Сибіга привітав підтримку дипломатичних зусиль і мирного процесу. Він також висловив сподівання, що локальне припинення вогню в районі окупованих Олешок може стати кроком до подальших домовленостей.

Чому переговори Фінляндії та Норвегії викликали критику

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала європейських лідерів зберігати єдність у питанні України та не діяти самостійно. Вона також висловила сумнів у готовності Росії до миру.

"Я думаю, що Європа повинна триматися разом, а не діяти поодинці", - заявила Фредеріксен.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також повідомив, що деякі європейські лідери не знали про заплановану розмову. За його словами, він має низькі очікування від таких контактів, оскільки не бачить ознак того, що Путін прагне миру.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, своєю чергою, наголосив на необхідності обережності під час прямих контактів із російським керівництвом.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що розмова не принесла нових пропозицій щодо врегулювання війни. За його словами, європейські країни прагнуть отримати місце за столом переговорів.

Як зазначає The Independent, частина західноєвропейських лідерів раніше уникала прямих контактів із Путіним, намагаючись дипломатично ізолювати Росію. Однак мирні ініціативи президента США Дональда Трампа змусили європейські країни активніше обговорювати свою роль у можливому врегулюванні.

Водночас позиції Москви та Києва щодо завершення війни залишаються суттєво відмінними. На цьому тлі прямі контакти окремих європейських лідерів із Путіним викликають дискусії про те, як Європі координувати дипломатичні зусилля та зберігати спільну позицію щодо України.

Розмова Стубба і Стере з Путіним - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере обговорили з Путіним завершення війни в Україні. Вони провели телефонну розмову і наголосили на необхідності прямих переговорів.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що позиція Кремля напередодні тристоронніх переговорів залишалася незмінною. У звіті зазначили, що Кремль відкидає припинення бойових дій, незважаючи на пропозиції Києва.

Кремль повідомив, що Путін заявив Стуббу та Стере про те, що Росія не поступиться Донбасом. У підсумковому повідомленні Кремля підкреслили, що РФ не відступає від раніше заявлених позицій.

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Про джерело: The Independent

The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

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