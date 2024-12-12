Відключення світла скасували в кількох областях України: де весь день буде електроенергія

Коротко:
- У трьох областях України сьогодні не вимикатимуть світло
- Світло весь день буде у Львівській, Івано-Франківській і Волинській областях
У кількох західних областях України скасували графіки відключення світла на четвер, 12 грудня. Це було зроблено за вказівкою "Укренерго", повідомляє Главред із посиланням на сайти обленерго.
Зокрема скасовано графіки:
"НЕК "Укренерго" зменшило обсяг обмеження на території області згідно графіку погодинного відключення на 12 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 07:00 до отримання окремого розпорядження", – зазначається на сайті "Волиньобленерго".
Нагадаємо, у цих областях графіки відключення світла не діяли також 10 і 11 грудня.
Графіки відключення світла на 12 грудня
Раніше в "Укренерго" повідомили, як 12 грудня в Україні вимикатимуть електроенергію.
У компанії зазначили, що в четвер час застосування та обсяги відключень для побутових споживачів будуть наступними:
- 07:00-08:00 – одна черга відключень;
- 08:00-19:00 – дві черги відключень;
- 19:00-22:00 – одна черга відключень.
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 07:00 до 22:00.
У той же час в "Укренерго" попереджали, що час застосування та обсяг обмежень упродовж доби можуть змінитись.
Відключення світла в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що в Укренерго пояснили, якими будуть графіки відключення світла 12 грудня. Згідно з оприлюдненою інформацією, з 07:00 по 22:00 будуть застосовуватися графіки обмеження для промисловості та бізнесу.
Нагадаємо, в Міненерго розповіли, доки триватимуть вимкнення світла. Енергосистема України працює на межі можливостей після потужних атак РФ на об'єкти генерації, розповів Роман Андарак.
Також раніше повідомлялося, як зміниться принцип відключення світла у січні. Наразі нова методика формування графіків перебуває у стадії розробки. Її планують запровадити з січня 2025 року.
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Що таке віялові вимкнення електроенергії?
Віялові вимкнення електроенергії - почергові або погрупові від'єднання (за допомогою комутаційних апаратів) споживачів від електромережі задля обмеження навантаження на енергосистему, що сприяє її частотному розвантаженню, рідше — температурному розвантаженню обладнання підстанцій або ліній електропередач, пише Вікіпедія.
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