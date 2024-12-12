Відключення світла скасували в кількох областях України: де весь день буде електроенергія

Кілька областей весь день будуть з електроенергією – відключення світла там не передбачається.

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Відключення світла скасували в кількох областях України/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

У трьох областях України сьогодні не вимикатимуть світло

Світло весь день буде у Львівській, Івано-Франківській і Волинській областях

У кількох західних областях України скасували графіки відключення світла на четвер, 12 грудня. Це було зроблено за вказівкою "Укренерго", повідомляє Главред із посиланням на сайти обленерго.

Зокрема скасовано графіки:

відео дня

"НЕК "Укренерго" зменшило обсяг обмеження на території області згідно графіку погодинного відключення на 12 грудня. Скасовано відключення для усіх черг з 07:00 до отримання окремого розпорядження", – зазначається на сайті "Волиньобленерго".

Нагадаємо, у цих областях графіки відключення світла не діяли також 10 і 11 грудня.

Графіки відключення світла на 12 грудня

Раніше в "Укренерго" повідомили, як 12 грудня в Україні вимикатимуть електроенергію.

У компанії зазначили, що в четвер час застосування та обсяги відключень для побутових споживачів будуть наступними:

07:00-08:00 – одна черга відключень;

08:00-19:00 – дві черги відключень;

19:00-22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 07:00 до 22:00.

У той же час в "Укренерго" попереджали, що час застосування та обсяг обмежень упродовж доби можуть змінитись.

Генерація електроенергії в Україні/ Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Укренерго пояснили, якими будуть графіки відключення світла 12 грудня. Згідно з оприлюдненою інформацією, з 07:00 по 22:00 будуть застосовуватися графіки обмеження для промисловості та бізнесу.

Нагадаємо, в Міненерго розповіли, доки триватимуть вимкнення світла. Енергосистема України працює на межі можливостей після потужних атак РФ на об'єкти генерації, розповів Роман Андарак.

Також раніше повідомлялося, як зміниться принцип відключення світла у січні. Наразі нова методика формування графіків перебуває у стадії розробки. Її планують запровадити з січня 2025 року.

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Що таке віялові вимкнення електроенергії? Віялові вимкнення електроенергії - почергові або погрупові від'єднання (за допомогою комутаційних апаратів) споживачів від електромережі задля обмеження навантаження на енергосистему, що сприяє її частотному розвантаженню, рідше — температурному розвантаженню обладнання підстанцій або ліній електропередач, пише Вікіпедія.

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