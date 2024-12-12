Потрібно готуватись: окупанти можуть вийти на межі Дніпропетровщини - полковник

Українці мають бути готові до того, що противник може підійти до кордонів Дніпропетровської області.

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Вихід РФ на межі Дніпропетровщини / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Головне із заяви експерта:

Окупанти можуть вийти на межі Дніпропетровської області

Наразі ЗСУ ведуть відчайдушні бої, щоб не допустити прориву РФ

Стратегічне завдання ворога - перенесення війни в інші регіони України

Треба бути готовими до того, що армія країни-агресора Росії вийде на адміністративні межі Дніпропетровської області. Про це заявив полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський в ефірі Радіо NV.

У нього запитали, чи передчасно наразі говорити про загрозу виходу російських окупантів на адміністративні межі Донецької та Дніпропетровської областей.

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"Про це треба говорити. Про це треба знати. Тому що дійсно, у Дніпропетровській області не така щільна забудова, тобто, Дніпропетровська область на сході не настільки урбанізована як Донецька і там бої будуть мати трохи інший характер", - зазначив він.

За його словами, треба розуміти, що простори Дніпропетровщини більше дозволяють використовувати ту зброю, яка виявилася досить ефективною, а саме дрони.

"Тобто, там просто банально немає де сховатися у степах України. Тому, для противника переміщення на відкритих ділянках місцевості буде пов'язано з дуже високим рівнем ризику. І тому, знаєте, в любій справі і дійстві є як позитивні, так і негативні, як сильні, так і слабкі сторони, які треба буде враховувати і впливати на них", - вважає експерт.

Грабський також додав, що наразі українські захисники ведуть відчайдушні бої, щоб не допустити прорив противника до Дніпропетровщини.

"Але, разом з тим, ми маємо бути готові до того, що противник може таки підійти до кордонів Дніпропетровської області. Що далі буде робити? - Побачимо. Поки що заява Путіна звучала таким чином, що вони хочуть "визволити" саме території Донецької і Луганської областей і не претендують вони на інші, нібито. Хоча, насправді ми бачимо ситуацію в Харківській області, де тривають бої. Тому, противник буде виконувати свою більш стратегічну задачу - тобто, перенесення війни в інші регіони України задля захоплення всієї України", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов заявив, що армія країни-агресорки Росії запустила в Мережі фейкову інформацію про нібито взяття Курахового, що в Донецькій області. За його словами, наразі окупантам не вдалося захопити це місто, хоча загальна ситуація справді залишається важкою і ворог намагається обійти Курахове з флангів.

Командир роти 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша "Лютий" повідомив, що наразі важко спрогнозувати, чи зайде армія країни-агресора Росії до Покровська Донецької області.

Крім того, командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов заявив, що російські окупанти намагаються захопити Покровськ. Ворог окупував населені пункти поблизу та продовжує свій наступ з флангів. Та вже стало відомо, що росіян було помічено на околицях Покровська.

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Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

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