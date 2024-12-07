Лондон і Париж можуть відправити війська в Україну: з'явився несподіваний сценарій

Британія і Франція розглядають можливість відправки своїх наземних контингентів в Україну.

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Не виключено варіант введення миротворчих контингентів

Миротворців можуть представляти ядерні держави

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив про те, що після нападу РФ на Україну більше не можна говорити про те, що в міжнародних відносинах існують якісь "неймовірні" сценарії.

При цьому в інтерв'ю Главреду він не виключив варіанту введення в Україну миротворчих контингентів країн-членів НАТО на лінію розмежування.

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"Якщо зараз Британія і Франція розглядають можливість відправки своїх наземних контингентів в Україну як гарантів можливого припинення вогню, то це, з точки зору логіки останніх десятиліть, узагалі (було, - ред.) неможливо", - підкреслив співрозмовник.

При цьому він нагадав про те, що раніше йшлося про оонівські "блакитні шоломи", які могли б стати на лінії "замороженого" конфлікту.

"А зараз ідеться вже про те, що війська нададуть дві ядерні держави, якщо, звичайно, результат буде в цьому сенсі позитивним. Це теж із розряду неймовірного, але це обговорюється, причому не суто теоретично, а в більш-менш практичних вимірах", - вказав дипломат.

При цьому Огризко також додав, що на сьогодні навіть найнеймовірніші сценарії стають реальністю.

"Тому я б не став песимістично дивитися на це. Усе залежить від нашої активності та від політичної волі тверезомислячих західних партнерів. І, власне, це все. Більше нічого для ухвалення цих рішень не потрібно", - резюмував він.

Як повідомляв Главред, раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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