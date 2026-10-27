До 10 годин без світла: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки 28 жовтня

Через наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах у частині регіонів знову вимикатимуть світло за графіками.

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Відключення світла на 28 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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27 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла

Обмеження для всіх споживачів триватимуть із 06:00 до 23:59

Причина відключень - наслідки російських атак на енергооб’єкти

У середу, 28 жовтня, у частині областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження дыятимуть протягом дня - з 06:00 до 23:59. Про це повідомили в "Укренерго".

Як зазначають в компанії, заходи обмеження споживання стосуватимуться всіх категорій споживачів. Для побутових споживачів застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черги. Для промислових підприємств упродовж цього самого періоду діятимуть графіки обмеження потужності.

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Що означають черги відключень / Інфографіка: Главред

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

В "Укренерго" наголосили, що ситуація може змінюватися через нові російські обстріли. Тому споживачам рекомендують стежити за актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликають в Укренерго.

Який найгірший сценарій відключень світла можливий цього року для киян - прогноз експерта

Главред писав, що за словами експерта з енергетичних питань Олександра Харченка, тривалість відключень електроенергії в Києві може сягати майже цілої доби - до 18 годин на добу.

Водночас навіть за найгіршого сценарію відключення електроенергії навряд чи торкнуться всього міста і усувати пошкодження або доставляти генератори та мобільні котельні будуть досить оперативно.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Нагадаємо, Главред, що Росія розраховує цієї зими завдати Україні масштабної шкоди та домогтися капітуляції країни, зруйнувавши її енергетичну інфраструктуру.

Нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк вважає, що українці, найімовірніше, не будуть сидіти взимку по 16 годин без світла. Причиною цього, зокрема, є суттєве падіння споживання електроенергії через удари по металургії. Тобто зменшилося споживання саме промисловості.

Водночас енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявив, що щоденні відключення світла загальною тривалістю щонайменше шість годин можуть стати для українців нормою вже цієї зими.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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