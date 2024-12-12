Ракетний удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв атаки зросла

Під завалами залишається ще одна людина.

https://glavred.net/ukraine/raketnyy-udar-rf-po-zaporozhyu-chislo-zhertv-ataki-vyroslo-10621844.html Посилання скопійоване

Наслідки удару по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: ДСНС Запоріжжя

Коротко:

У Запоріжжі зросла кількість жертв ракетного удару РФ

Під завалами залишилася ще одна людина

У Запоріжжі рятувальники деблокували тіло жінки з-під руїн знищеної внаслідок російського ракетного удару 10 грудня будівлі.

відео дня

Таким чином, кількість жертв через ворожі обстріли збільшилася вже до десяти осіб.

"Тіло жінки витягли рятувальники з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою 10 грудня", - написав у Telegram керівник Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Він уточнив, що ще 22 людини були поранені.

"Під завалами залишається ще одна людина", - додав начальник Запорізької ОВА.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Удар по Запоріжжю - останні новини

Як повідомляв Главред, 10 грудня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю.

Окупанти били по центру міста і зруйнували приватну клініку. Пошкоджено будівлі, які розташовані поруч. Відомо про постраждалих і загиблих.

Про вибух у Запоріжжі о 15:03 написав керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики в областях, де було оголошено повітряну тривогу.

Станом на 11 грудня було відомо про 6 загиблих громадян, ще 22 - отримали поранення. Федоров зазначив, що, за попередніми даними, пошкоджено 20 житлових будинків і три нежитлові будівлі. У ліквідації наслідків ворожого удару задіяно понад 160 осіб і півсотні одиниць техніки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред