Ракетний удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв атаки зросла

Коротко:
- У Запоріжжі зросла кількість жертв ракетного удару РФ
- Під завалами залишилася ще одна людина
У Запоріжжі рятувальники деблокували тіло жінки з-під руїн знищеної внаслідок російського ракетного удару 10 грудня будівлі.
Таким чином, кількість жертв через ворожі обстріли збільшилася вже до десяти осіб.
"Тіло жінки витягли рятувальники з-під завалів будівлі, зруйнованої російською ракетою 10 грудня", - написав у Telegram керівник Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Він уточнив, що ще 22 людини були поранені.
"Під завалами залишається ще одна людина", - додав начальник Запорізької ОВА.
Удар по Запоріжжю - останні новини
Як повідомляв Главред, 10 грудня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю.
Окупанти били по центру міста і зруйнували приватну клініку. Пошкоджено будівлі, які розташовані поруч. Відомо про постраждалих і загиблих.
Про вибух у Запоріжжі о 15:03 написав керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики в областях, де було оголошено повітряну тривогу.
Станом на 11 грудня було відомо про 6 загиблих громадян, ще 22 - отримали поранення. Федоров зазначив, що, за попередніми даними, пошкоджено 20 житлових будинків і три нежитлові будівлі. У ліквідації наслідків ворожого удару задіяно понад 160 осіб і півсотні одиниць техніки.
Інші новини:
- "Атака буде серйозною": стала відома нова ціль для удару "Орешником" по Україні
- "Все готово до обстрілу": ворог накопичив ракети для удару по Україні
- Удари по Росії та завершення війни: Зеленський провів ставку, подробиці
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред