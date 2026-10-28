Росіянин Ігор Ніколаєв звернувся до іншої жінки: сумує

Молчун Ігор Миколайович несподівано звернувся до молодої жінки з теплими словами.

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Ігор Ніколаєв має дочку від першого шлюбу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Проскурякова, Ігор Ніколаєв

Коротко:

До кого звернувся Ігор Ніколаєв

Хто ця жінка

Російський співак Ігор Ніколаєв, який мовчить про терористичний напад РФ на Україну, публічно звернувся до іншої жінки.

Виявилося, що Ніколаєв таким чином вирішив звернутися до своєї дочки від першого шлюбу. Він привітав її з днем народження.

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Як пишуть російські пропагандисти, з нагоди сімейного свята 66-річний композитор опублікував у соцмережах рідкісні фотографії зі своєю спадкоємицею та поділився теплими словами на її адресу.

Ігор Ніколаєв звернувся до жінки та показав фото з нею / Фото ЕГ

Юлії Ніколаєвій 27 жовтня виповнилося 48 років. Дочка музиканта вже багато років живе у Сполучених Штатах, а не в терористичній Росії.

На честь дня народження іменинниці артист опублікував сімейне фото, на якому зображені він сам, його дружина Юлія Проскурякова, старша дочка та молодша спадкоємиця Вероніка. До публікації композитор додав привітання, у якому зізнався, що рідні люблять Юлію, сумують за нею і з нетерпінням чекають на зустріч.

Ігор Ніколаєв має двох дочок / Фото 7Дней

Нинішня дружина Ніколаєва також приєдналася до привітань. Юлія Проскурякова тепло ставиться до дочки чоловіка від першого шлюбу і не раз демонструвала, що вважає її частиною своєї родини.

Що відомо про старшу дочку Ігоря Ніколаєва

Юлія народилася 1978 року в Південно-Сахалінську. Її матір’ю є Олена Кудряшова - перша дружина композитора, з якою він познайомився ще в шкільні роки. Згодом пара одружилася, проте їхній сімейний союз розпався.

У дитинстві Юлія займалася музикою і закінчила музичну школу за класом фортепіано. Вона також з’являлася в музичних кліпах і брала участь у телевізійних проєктах. Незважаючи на творчу атмосферу в родині, дочка артиста обрала власний професійний шлях.

Пізніше Юлія разом із матір’ю переїхала до США. Там вона побудувала самостійне життя далеко від російської музичної індустрії.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше на 52-му році життя помер талановитий актор Юрій Якуша. Артист запам'ятався глядачам яскравими ролями в театрі та популярних серіалах, зокрема в політичній комедії "Слуга народу".

Раніше також в інтернеті виявили архівний кліп російського співака Мурата Насирова, який наклав на себе руки в терористичній Росії.

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Про особу: Ігор Ніколаєв Ігор Ніколаєв - радянський і російський музикант, композитор, поет, автор пісень, співак, гітарист, піаніст, продюсер, актор; народний артист Російської Федерації (2019).

З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв вважає за краще мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив із Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.

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