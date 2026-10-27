У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку: є поранені, у будинку заблоковані люди

За попередніми даними, в будинку можуть бути заблоковані люди.

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Фото ілюстративне / Колаж: Главред, фото: скриншот, ДСНС

Коротко:

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Основ’янському районі Харкова

Унаслідок атаки постраждали двоє людей, серед них - 4-річний хлопчик

У пошкодженому будинку можуть залишатися заблоковані люди

Російські війська ввечері 27 жовтня завдали удару по Харкову. Ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, у будинку можуть перебувати заблоковані люди.

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"Влучання у багатоквартирний житловий будинок. За наявною інформацією, у ньому є заблоковані люди", - йдеться в повідомленні.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що ворожий дрон влучив в Основ’янському районі міста. Унаслідок удару постраждали двоє людей, серед них - чотирирічний хлопчик.

Згодом в ОВА уточнили, що в Основ’янському районі дитина зазнала гострої реакції на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу.

ОНОВЛЕНО 23:39. Очільник ОВА Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару спалахнули 2-поверхова виробнича будівля, 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок та 1-поверховий житловий будинок.

Також пошкоджено приватний житловий будинок та автомобіль. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі.

За уточненими даними ОВА, внаслідок удару російського дрона по Основ’янському району постраждали четверо людей: 32-річна і 56-річна жінки, 65-річний чоловік та 4-річний хлопчик

Трьох постраждалих госпіталізували. Вони отримують усю необхідну медичну допомогу.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чому ППО стало складніше відбивати атаки РФ - пояснення експертів

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що туман і хмарність ускладнюють роботу української авіації та окремих засобів ППО під час російських дронових атак. Водночас Росія модернізує ударні безпілотники, намагаючись збільшити їхню швидкість до 750–900 км/год, що може створити додаткові труднощі для української протиповітряної оборони.

Авіаційний експерт Богдан Долінце зазначив, що зараз російські реактивні дрони розвивають швидкість приблизно 450-650 км/год.

"Наступний етап - це швидкісні реактивні ударні платформи зі швидкістю 750, 850, можливо навіть 900 км/год", - підкреслив експерт в ефірі телеканалу Київ24.

Для боротьби з новими загрозами Україні потрібно розробляти швидкісні засоби перехоплення, здатні знищувати модернізовані реактивні дрони. Подальший розвиток російських безпілотників залежатиме, зокрема, від ефективності українських дронів-перехоплювачів.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред повідомляв, що ввечері 26 жовтня в Києві пролунали вибухи. Російські окупанти запустили по столиці балістичні ракети. В результаті ракетного обстрілу були пошкоджені Південний міст та інфраструктура метрополітену.

Раніше, 25 жовтня, повідомлялося, що в результаті російських обстрілів Дніпропетровської області загинули чотири людини, ще 22 отримали поранення. У Вінниці російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, внаслідок чого постраждали шестеро людей.

Напередодні, вранці 25 жовтня, російські окупаційні війська атакували Полтаву безпілотниками. У результаті удару зафіксовано влучання в будівлю торгового комплексу.

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Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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