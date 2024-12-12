'Стабільно високі': Сирський назвав щоденні втрати на Покровському напрямку

Головне із заяви Сирського:
- Покровський напрямок один із найскладніших
- За добу РФ втрачає на Покровському напрямку близько 400 осіб
Російські окупанти намагаються захопити Покровськ і наступають на цьому напрямку. Водночас ворог зазнає великих втрат. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Він акцентував на тому, що Покровський напрямок вже кілька місяців залишається одним з найскладніших. Командування прораховує та готується до всіх можливих варіантів подальших дій ворога.
"Вдячний військовослужбовцям за ефективну бойову роботу. Втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі", - зазначив Сирський.
Він додав, що лише у грудня за добу РФ втрачала близько 400 осіб вбитими та пораненими.
Ситуація на Покровському напрямку - останні новини
Як повідомляв Главред, російські окупанти намагаються захопити Покровськ і просуваються в цьому напрямку. Ворог уже перейшов від піших штурмів до штурмових дій на автотранспорті.
Як повідомляв Главред, окупанти захопили Новопустинку і нарощують сили для окупації Покровська. Вони також намагаються захопити Новотроїцьке і мають певні успіхи в Пушкіному.
Командир окремого загону безпілотних систем спеціального призначення ''Тайфун'' Нацгвардії України Михайло Кмітюк заявив, що на Покровському напрямку росіяни дуже активно наступають невеликими групами, без важкої техніки, переважно в темний час доби.
11 грудня на Покровський напрямок прибув головком ЗСУ Олександр Сирський. Він оцінив бойову ситуацію і дав відповідні розпорядження для підвищення стійкості оборони та ефективнішого знищення окупантів.
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