Режим тиші в Олешках: як проходить операція та чи вплине перемир’я на перебіг війни

Локальне перемир’я в Олешках покликане допомогти цивільним, які залишаються в окупації, проте його наслідки можуть вийти за межі гуманітарної місії.

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Режим тиші в Олешках / Колаж: Главред, фото: Меланія Трамп, 34 ОБмРП, sprotyv.org.ua

Читайте в матеріалі:

Як проходить гуманітарна операція на окупованій Херсонщині

Скільки цивільних залишаються в Олешках і сусідніх громадах

Чи дотримуються сторони режиму тиші біля Олешок

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області 27 жовтня розпочалася гуманітарна місія, для проведення якої Україна та Росія погодили режим припинення вогню. Домовленість передбачає доставку гуманітарної допомоги та підготовку до евакуації цивільних, які залишаються в місті попри критичні умови життя, обстріли й небезпеку через заміновані дороги.

Про припинення вогню сторони оголосили 23 жовтня, а вже вранці 27 жовтня воно набуло чинності - на два дні раніше від початково запланованого терміну. За планом операції, передбачено розмінування маршрутів, доставку необхідних товарів і допомогу цивільним, які вирішать виїхати.

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Главред зібрав усе, що відомо про гуманітарну операцію в Олешках.

Зону припинення вогню в Олешках розширили

З 03:00 27 жовтня у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині запровадили режим тиші. Згодом перша леді США Меланія Трамп у заявила, що локальну зону припинення вогню між Україною та Росією розширили за межі Олешок, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних вантажів. Про це вона написала в соцмережі X. Вона також заявила, що терміни перенесли на два дні раніше від запланованої дати.

"Терміни перенесли на два дні раніше від запланованого графіка, щоб захистити цивільне населення та сприяти доставці критично важливої гуманітарної допомоги", - написала Трамп.

Меланія Трамп / Інфографіка: Главред

Скільки людей залишається в Олешках і Голій Пристані

Точної інформації про кількість людей, які залишаються в Олешках і Голій Пристані, немає. За приблизними оцінками, в Олешках проживають близько 1700 людей, серед них - приблизно 50 дітей. У Голій Пристані та прилеглих громадах перебувають орієнтовно 4000 мешканців. Про це в ефірі 24 Каналу розповіла херсонська журналістка Євгенія Вірлич.

"Якщо брати Олешки, Голу Пристань та громади поруч, то вийде десь 6000 людей. Але знову-таки це дуже умовні дані. Окупанти не ведуть облік. Україна не має змоги це зробити", - зазначила журналістка.

Олешки / Фото: Vertical52

За словами Вірлич, у Херсоні обережно сприйняли інформацію про режим тиші, побоюючись можливих провокацій. Водночас на момент її коментаря ситуація залишалася спокійною, а інформації про перебіг подій на лівому березі не надходило.

"Зараз йде перший етап. Люди придивляються, що можна поширювати, а що - ні. Відбувається розмінування і так далі. Тому, можливо, це й на краще, що ми поки нічого не знаємо", - сказала Вірлич.

Про персону: Євгенія Вірлич Євгенія Вірлич - українська журналістка, головна редакторка та засновниця херсонського онлайн-видання "Кавун.City", яке висвітлює події Херсонщини. Вона продовжувала журналістську роботу під час російської окупації Херсона у 2022 році, а після виїзду з міста в липні того ж року продовжила працювати над розвитком медіа на підконтрольній Україні території. Також Вірлич займається антикорупційною діяльністю та є заступницею голови правління громадської організації "Антикорупційний штаб".

Чи дотримуються Україна та Росія режиму тиші біля Олешок

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 17:30 27 жовтня жодна сторона не порушила режим на визначених територіях.

"Гуманітарну місію ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в російській федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації Першої леді США Меланії Трамп", – зазначив Лубінець.

О 19:50 Лубінець в ефірі 1+1 повідомив, що порушень режиму тиші від початку його дії не було, а російські війська не намагалися просунутися вперед. Він також зазначив, що американська сторона стежить за виконанням зобов’язань обома учасниками домовленості.

За словами Лубінця, щойно завершать розмінування дороги та доставлять гуманітарний вантаж, на місці працюватимуть представники трьох країн. Він також наголосив, що всі жителі, які захочуть виїхати з Олешок на підконтрольну Україні територію, матимуть таку можливість, а допомогу отримають усі, хто її потребує.

Про персону: Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) - український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Чи може Росія використати перемир’я для зміцнення позицій в Олешках

Російські окупанти можуть скористатися режимом припинення вогню в Олешках, щоб посилити свої військові позиції в місті. Таку можливість припустив політичний експерт, директор Communication Group Володимир Манько в ефірі телеканалу "Київ24".

"Можливо, росіяни, за наслідками цієї операції в Олешках планують покращити там свої тактичні позиції, і якщо це їм вдасться – тоді вони будуть пропонувати такі самі операції і на інших ділянках, де їм, можливо, теж вдасться покращити (тактичне становище на землі), і тут наша сторона має робити все, аби не допустити саме такого сценарію", - сказав Манько.

За його словами, після евакуації цивільних російські війська можуть спробувати збільшити кількість особового складу в місті та облаштувати укріпленіші позиції. Наразі цьому перешкоджають українські безпілотники, які можуть завдавати ударів по російських військових під час пересування.

"Наша сторона має робити все, аби не допустити саме такого сценарію", - наголосив він.

Операція в Олешках може відкрити шлях до подальших кроків у мирному процесі

Результати гуманітарної операції в Олешках можуть стати кроком до просування мирного процесу та зміцнення довіри. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главами МЗС Фінляндії Еліною Валтонен та Норвегії Еспеном Бартом Ейде в Гельсінкі.

"Якщо ми побачимо результати в Олешках, це може відкрити шлях до подальших кроків у мирному процесі - як захід зі зміцнення довіри", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що Україна протягом місяців привертала увагу міжнародної спільноти до ситуації в Олешках, де люди потерпають від голоду, звертаючись до держав, міжнародних організацій, світових лідерів і провідних духовних діячів. Сибіга також подякував першій леді США Меланії Трамп за залученість до цієї роботи та її лідерство.

"Сподіваємося, що всі зобов’язання будуть виконані. Українська сторона повністю готова до цього", - запевнив міністр.

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Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​. Із 5 вересня 2024 року Андрій Сибіга обіймає посаду міністра закордонних справ України.

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