Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

Режим тиші в Олешках: як проходить операція та чи вплине перемир’я на перебіг війни

Інна Ковенько
27 жовтня 2026, 20:29
google news Підпишіться
на нас в Google
Локальне перемир’я в Олешках покликане допомогти цивільним, які залишаються в окупації, проте його наслідки можуть вийти за межі гуманітарної місії.
Режим тиші в Олешках
Режим тиші в Олешках / Колаж: Главред, фото: Меланія Трамп, 34 ОБмРП, sprotyv.org.ua

Читайте в матеріалі:

  • Як проходить гуманітарна операція на окупованій Херсонщині
  • Скільки цивільних залишаються в Олешках і сусідніх громадах
  • Чи дотримуються сторони режиму тиші біля Олешок

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області 27 жовтня розпочалася гуманітарна місія, для проведення якої Україна та Росія погодили режим припинення вогню. Домовленість передбачає доставку гуманітарної допомоги та підготовку до евакуації цивільних, які залишаються в місті попри критичні умови життя, обстріли й небезпеку через заміновані дороги.

Про припинення вогню сторони оголосили 23 жовтня, а вже вранці 27 жовтня воно набуло чинності - на два дні раніше від початково запланованого терміну. За планом операції, передбачено розмінування маршрутів, доставку необхідних товарів і допомогу цивільним, які вирішать виїхати.

відео дня

Главред зібрав усе, що відомо про гуманітарну операцію в Олешках.

Зону припинення вогню в Олешках розширили

З 03:00 27 жовтня у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині запровадили режим тиші. Згодом перша леді США Меланія Трамп у заявила, що локальну зону припинення вогню між Україною та Росією розширили за межі Олешок, щоб забезпечити безпечний проїзд гуманітарних вантажів. Про це вона написала в соцмережі X. Вона також заявила, що терміни перенесли на два дні раніше від запланованої дати.

"Терміни перенесли на два дні раніше від запланованого графіка, щоб захистити цивільне населення та сприяти доставці критично важливої гуманітарної допомоги", - написала Трамп.

Режим тиші в Олешках: як проходить операція та чи вплине перемир’я на перебіг війни
Меланія Трамп / Інфографіка: Главред

Скільки людей залишається в Олешках і Голій Пристані

Точної інформації про кількість людей, які залишаються в Олешках і Голій Пристані, немає. За приблизними оцінками, в Олешках проживають близько 1700 людей, серед них - приблизно 50 дітей. У Голій Пристані та прилеглих громадах перебувають орієнтовно 4000 мешканців. Про це в ефірі 24 Каналу розповіла херсонська журналістка Євгенія Вірлич.

"Якщо брати Олешки, Голу Пристань та громади поруч, то вийде десь 6000 людей. Але знову-таки це дуже умовні дані. Окупанти не ведуть облік. Україна не має змоги це зробити", - зазначила журналістка.

Олешки
Олешки / Фото: Vertical52

За словами Вірлич, у Херсоні обережно сприйняли інформацію про режим тиші, побоюючись можливих провокацій. Водночас на момент її коментаря ситуація залишалася спокійною, а інформації про перебіг подій на лівому березі не надходило.

"Зараз йде перший етап. Люди придивляються, що можна поширювати, а що - ні. Відбувається розмінування і так далі. Тому, можливо, це й на краще, що ми поки нічого не знаємо", - сказала Вірлич.

Про персону: Євгенія Вірлич

Євгенія Вірлич - українська журналістка, головна редакторка та засновниця херсонського онлайн-видання "Кавун.City", яке висвітлює події Херсонщини. Вона продовжувала журналістську роботу під час російської окупації Херсона у 2022 році, а після виїзду з міста в липні того ж року продовжила працювати над розвитком медіа на підконтрольній Україні території. Також Вірлич займається антикорупційною діяльністю та є заступницею голови правління громадської організації "Антикорупційний штаб".

Чи дотримуються Україна та Росія режиму тиші біля Олешок

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 17:30 27 жовтня жодна сторона не порушила режим на визначених територіях.

"Гуманітарну місію ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в російській федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації Першої леді США Меланії Трамп", – зазначив Лубінець.

О 19:50 Лубінець в ефірі 1+1 повідомив, що порушень режиму тиші від початку його дії не було, а російські війська не намагалися просунутися вперед. Він також зазначив, що американська сторона стежить за виконанням зобов’язань обома учасниками домовленості.

За словами Лубінця, щойно завершать розмінування дороги та доставлять гуманітарний вантаж, на місці працюватимуть представники трьох країн. Він також наголосив, що всі жителі, які захочуть виїхати з Олешок на підконтрольну Україні територію, матимуть таку можливість, а допомогу отримають усі, хто її потребує.

Про персону: Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) - український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Чи може Росія використати перемир’я для зміцнення позицій в Олешках

Російські окупанти можуть скористатися режимом припинення вогню в Олешках, щоб посилити свої військові позиції в місті. Таку можливість припустив політичний експерт, директор Communication Group Володимир Манько в ефірі телеканалу "Київ24".

"Можливо, росіяни, за наслідками цієї операції в Олешках планують покращити там свої тактичні позиції, і якщо це їм вдасться – тоді вони будуть пропонувати такі самі операції і на інших ділянках, де їм, можливо, теж вдасться покращити (тактичне становище на землі), і тут наша сторона має робити все, аби не допустити саме такого сценарію", - сказав Манько.

За його словами, після евакуації цивільних російські війська можуть спробувати збільшити кількість особового складу в місті та облаштувати укріпленіші позиції. Наразі цьому перешкоджають українські безпілотники, які можуть завдавати ударів по російських військових під час пересування.

"Наша сторона має робити все, аби не допустити саме такого сценарію", - наголосив він.

Операція в Олешках може відкрити шлях до подальших кроків у мирному процесі

Результати гуманітарної операції в Олешках можуть стати кроком до просування мирного процесу та зміцнення довіри. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главами МЗС Фінляндії Еліною Валтонен та Норвегії Еспеном Бартом Ейде в Гельсінкі.

"Якщо ми побачимо результати в Олешках, це може відкрити шлях до подальших кроків у мирному процесі - як захід зі зміцнення довіри", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що Україна протягом місяців привертала увагу міжнародної спільноти до ситуації в Олешках, де люди потерпають від голоду, звертаючись до держав, міжнародних організацій, світових лідерів і провідних духовних діячів. Сибіга також подякував першій леді США Меланії Трамп за залученість до цієї роботи та її лідерство.

"Сподіваємося, що всі зобов’язання будуть виконані. Українська сторона повністю готова до цього", - запевнив міністр.

Читайте також:

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​. Із 5 вересня 2024 року Андрій Сибіга обіймає посаду міністра закордонних справ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Олешки Меланія Трамп Андрій Сибіга
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США можуть на тлі мирних переговорів зняти санкції з "чорної каси" Путіна - NYT

США можуть на тлі мирних переговорів зняти санкції з "чорної каси" Путіна - NYT

22:09Світ
У Європі спалахнув скандал через переговори Фінляндії й Норвегії з Путіним - ЗМІ

У Європі спалахнув скандал через переговори Фінляндії й Норвегії з Путіним - ЗМІ

21:54Політика
Звільнено понад 1000 кв. км: Сили оборони потужно вибили росіян на фронті

Звільнено понад 1000 кв. км: Сили оборони потужно вибили росіян на фронті

20:57Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Непохитна сила духу: три дати народження, які вирізняються особливою стійкістю

Непохитна сила духу: три дати народження, які вирізняються особливою стійкістю

Не слід спалювати листя горіха: як перетворити його на цінне добриво для городу

Не слід спалювати листя горіха: як перетворити його на цінне добриво для городу

"Встав і вийшов": хто з зірок став мемом Радіодиктанту-2026

"Встав і вийшов": хто з зірок став мемом Радіодиктанту-2026

Китайський гороскоп на завтра, 28 жовтня: Бикам — прощення, Півням — кохання

Китайський гороскоп на завтра, 28 жовтня: Бикам — прощення, Півням — кохання

Долар досяг нового історичного максимуму, євро впав: курс валют на 28 жовтня

Долар досяг нового історичного максимуму, євро впав: курс валют на 28 жовтня

Останні новини

22:09

США можуть на тлі мирних переговорів зняти санкції з "чорної каси" Путіна - NYT

22:09

Як очистити килим від жирних плям: допоможе простий домашній засіб

21:54

У Європі спалахнув скандал через переговори Фінляндії й Норвегії з Путіним - ЗМІ

21:36

Ожина влітку буде всипана ягодами: що потрібно зробити до морозів

21:34

Туш-плювалка і морквяна помада: якою косметикою користувалися жінки в СРСР

Росія хоче виправити фатальний прорахунок: Гончар - про удари по заходу УкраїниРосія хоче виправити фатальний прорахунок: Гончар - про удари по заходу України
21:30

Китайський гороскоп на листопад 2026: Тиграм — успіх, Зміям — зміни

21:27

Популярний український блогер потрапив у ДТП

21:10

Як правильно викопати гладіолуси на зиму: що зробити перед зберіганням

21:00

У Андрія Макаревича народилася п'ята дитина: артист опублікував фото

Реклама
20:57

Звільнено понад 1000 кв. км: Сили оборони потужно вибили росіян на фронті

20:49

До 10 годин без світла: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки 28 жовтня

20:39

Зубну щітку час міняти раніше, ніж здається: стоматологи назвали термін

20:30

Тест на IQ: потрібно знайти обручку серед годинників за 7 секунд

20:29

Режим тиші в Олешках: як проходить операція та чи вплине перемир’я на перебіг війни

20:13

Навіщо обробляти взуття оцтом: що відбувається після розпилення

19:51

ЗСУ ліквідували понад 100 росіян і просунулися під землею на 15 км - Зеленський

19:49

Навіщо закопувати бананові шкірки на грядках: про користь знають не всі

19:44

Вапняний наліт на крані розчинить один засіб з кухні за 15 хвилин

19:12

Коли діти починають говорити: скільки слів має знати малеча в рік

19:10

Наступною жертвою ФСБ може стати Путін: Денисенко про війну в КремліПогляд

Реклама
19:09

Плям й смороду більше не буде: як відіпрати кухонні рушники

18:47

Колишня дружина чоловіка Тодоренка оселилася з ними назавжди

18:35

Багаторічники переживуть навіть сильні морози: що потрібно зробити після посадки

18:34

Війна в Україні не закінчиться, а загостриться: Лавров зробив гучну заяву

18:28

Меган Маркл покинула Британію разом із принцом Гаррі та дітьми: що сталося

18:09

РФ може завдати удару по Україні впродовж 24 годин: попередження моніторів

17:52

Навіщо водії кріплять дерев'яну прищіпку на вентиляційний отвір в авто

17:27

"Бісило все американське": Горбачова зчепилася з прикордонником через війну

17:20

Що означає банка із сіллю біля входу: давня традиція та її сенс

17:13

У Києві з'являться водні переправи через Дніпро: що буде з захистом мостів

17:13

Осіння посадка та обрізка сливи: що потрібно зробити вже зараз для щедрого врожаю

16:59

Смітник під мийкою більше не в тренді: що встановлюють на сучасних кухнях

16:56

Які квіти викопати до зими: 7 рослин, які не переживуть морозів у ґрунті

16:35

Фінансовий гороскоп на листопад 2026: Тельцям — нові доходи, Козерогам — успіх

16:34

Стилістка назвала 10 "безсмертних" речей, які не виходять з моди рокамиВідео

16:32

Українська комедія "Котляревський" стане доступною на Київстар ТБ за добу до телепрем’єри

16:28

На Україну насувається нова хвиля дощів та поривів вітру: коли зміниться погода

16:26

РФ вдарила балістикою по Південному мосту в Києві: Ігнат розповів про його стан

16:05

Як захистити собаку від морозу: що потрібно змінити в будці

16:01

Долар досяг нового історичного максимуму, євро впав: курс валют на 28 жовтня

Реклама
15:55

Лагідні та грайливі компаньйони: названо 7 найкращих порід котів для сімейВідео

15:54

Вікна будуть чистими і без розводів до весни: чим їх помити восени

15:49

Терехов вимагає збільшити освітню субвенцію та підвищити зарплати вчителів до щонайменше двох мінімальних

15:42

"Цей діагноз я пережила": Сумська висловилася про трагедію Федишин

15:41

Капуста пролежить місяцями: де найкраще зберігати качани взимку

15:30

Путін заявив Стуббу та Стере, що РФ не поступиться Донбасом: Reuters розкрив деталі

15:27

Дуже смачна і красива закуска "Мандаринки": рецепт зіркової страви на свята

15:08

Сіль у пральній машині: чи справді вона допомагає зберегти колір одягу

14:56

Землю накриє магнітна буря G1: коли почнеться геомагнітний шторм

14:51

Не слід спалювати листя горіха: як перетворити його на цінне добриво для городу

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти