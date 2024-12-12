Ленд-лізу для України не буде: в США затвердили оборонний бюджет на 2025 рік

У Штатах планують закласти рекордну суму на оборонний бюджет, однак є один нюанс.

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Українська сторона працює над збереженням положення про ленд-ліз / Колаж: Главред, фото: Командування ОС ЗСУ, Посольство України в США

Що сказала Маркарова:

В США планують витратити 895 мільярдів на оборону у 2025 році

Положення про ленд-ліз для України прибрали

У 2025 році оборонний бюджет США складатиме 895 мільярдів доларів, що є новим рекордом для Штатів. Однак з фінальної версії проєкту закону прибрали положення щодо ленд-лізу для Києва.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook. За її словами, посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму.

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Також цього року у документі не закладають кошти на Ініціативу з безпекової підтримки України "Ukraine Security Assistance Initiative", оскільки фінансування на неї на 2025 рік заклали ще у минулорічний закон в розмірі 300 мільйонів доларів.

Маркарова зауважила, що документ натомість містить три основні положення щодо України. Перше стосується продовження заборони на використання будь-яких коштів на дії, які б могли призвести до визнання суверенітету Росії над окупованими регіонами України.

Друге положення передбачає опрацювання можливості створення центру передового досвіду із підтримки розробки та вдосконалення систем озброєння, який сприятиме співпраці Пентагону з іноземними партнерами, включаючи Україну, для визначення кращих практик, інструкцій, стандартів і контрольних показників.

Останнє з положень стосується доповіді про фінансування РФ актів міжнародного тероризму. Зазначена доповідь має бути нетаємна, однак може містити таємні додатки.

Допомога США Україні - що відомо

Нещодавно міністр закордонних справ Андрій Сибіга та державний секретар США Ентоні Блінкен підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері підтримки українського енергетичного сектору на суму понад 800 млн доларів.

Раніше також ЗМІ писали, що Білий дім за президентства Джо Байдена розробив останню стратегію підтримки України, яка включає у себе надання "лавини" військової допомоги нашій державі, а також запровадження масштабних нових санкції проти країни-агресорки Росії.

Нагадаємо, Главред писав, що США планують передати всю допомогу на суму в 61 мільярд доларів, яка була затверджена Конгресом США до кінця терміну чинного президента Джо Байдена.

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Хто така Оксана Маркарова Оксана Маркарова - український державний діяч і фінансист, пише Вікіпедія. 25 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України в США.

У 2021 році Оксана Маркарова увійшла до топ-100 успішних жінок України за версією журналу "Новое время".

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