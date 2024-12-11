Готує 'гучний старт': Reuters розкрило план Трампа на перший день президенства

Дональд Трамп хоче реалізувати передвиборчі обіцянки та здійснити "гучний старт" у перший день на посаді президента США.

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Трамп планує "гучний старт" у перший день на посаді президента США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump

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Дональд Трамп хоче зробити "гучний старт" та реалізувати передвиборчі обіцянки

Він планує підписати понад 25 указів, зокрема щодо імміграції та енергетики

Більшість указів скасують політику Джо Байдена

У перший день на посаді, 20 січня, обраний президент США Дональд Трамп планує підписати понад 25 указів і директив. Вони охоплюватимуть здебільшого питання імміграції та енергетики. Про це пише Reuters.

За даними видання, Трамп прагне зробити "гучний старт" і реалізувати свої передвиборчі обіцянки за допомогою цих указів.

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"Американський народ може бути впевненим, що президент Трамп використає свої повноваження в перший день, щоб виконати обіцянки, які він давав їм під час передвиборчої кампанії", - заявила речниця Трампа Каролайн Левітт.

Виконавчі накази дозволяють президентові США швидко здійснювати свої політичні цілі без тривалого процесу ухвалення законів через Конгрес. Однак таке рішення може бути оскаржене в судах, а для фінансування необхідно буде отримати затвердження Конгресу.

Очікується, що більшість цих указів буде спрямована на скасування політики чинного президента Джо Байдена, зокрема щодо кордонів і міграційної політики, яку Трамп вважає занадто лояльною. Дональд Трамп підпише укази про надання більшої свободи міграційним службам для затримання людей без кримінального минулого, посилення військової присутності на кордоні та відновлення будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Щодо енергетичної політики, Трамп підготує накази для збільшення видобутку енергії. Обраний президент США прагне відновити "буріння та гідророзривання", яке він обіцяв у передвиборчій кампанії.

Завдання з організації цієї роботи бере на себе давній помічник Трампа Стівен Міллер. Також очікується, що частина наказів буде видана в наступні дні та тижні після інавгурації.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Дональд Трамп і війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що головним завданням його адміністрації буде завершення російсько-української війни. У інтерв'ю французькому виданню Paris Match Трамп підкреслив, що війна в Україні призводить до величезних втрат, тому необхідно вирішити цю проблему.

Також Зеленський підкреслив, що Україна співпрацює з командою Трампа, але деталі будуть обговорені після його інавгурації. Президент акцентував, що США та Україна мають спільну мету — швидке та справедливе завершення війни.

Як повідомляв Главред, переговори про припинення війни навряд чи розпочнуться до 20 січня, коли Дональд Трамп стане президентом США. За словами дипломата Олександра Хари, для цього мають бути створені передумови, а обидві сторони повинні зрозуміти, що не можуть продовжувати війну.

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