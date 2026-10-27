У Андрія Макаревича народилася п'ята дитина: артист опублікував фото

Коротко:
- Як виглядає донька Макаревича
- Що він сам написав
Відомий музикант і лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич, який зараз мешкає в Ізраїлі, у 72 роки знову став батьком.
На своїй сторінці у Facebook він опублікував фотографії своєї дружини та новонародженої дівчинки.
Сам артист лаконічно прокоментував власні фото. Він написав лише: "Ось так". Більше музикант не розкрив жодних подробиць, зокрема імені новонародженої дівчинки.
Для музиканта та його дружини Ейнат Кляйн новонароджена стала другою спільною дитиною. Їхній син Ейтан народився у 2022 році. Крім того, у Макаревича є троє дорослих дітей від попередніх стосунків: доньки Дана й Анна, а також син Іван.
Кляйн стала четвертою дружиною артиста. Вони одружилися у 2019 році і зараз мешкають в Ізраїлі.
Макаревич про вторгнення Росії в Україну
Макаревич відкрито виступає проти російського нападу на Україну. У листопаді 2022 року російська влада внесла музиканта до реєстру іноземних агентів.
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Про особу: Андрій Макаревич
Андрій Макаревич - радянський і російський рок-музикант, співак, поет, бард, композитор, художник, продюсер, телеведучий, актор; народний артист Російської Федерації (1999). Засновник, лідер і єдиний незмінний учасник рок-гурту "Машина часу".
Публічно виступає проти терористичного вторгнення РФ в Україну, виїхав з країни-окупанта.
2 вересня 2022 року Мін’юст РФ вніс Макаревича до реєстру фізичних осіб - "іноземних агентів".
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