У Андрія Макаревича народилася п'ята дитина: артист опублікував фото

Артист опублікував фото маленької дівчинки та своєї дружини після пологів.

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Андрій Макаревич - знову молодий тато / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Макаревич

Коротко:

Як виглядає донька Макаревича

Що він сам написав

Відомий музикант і лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич, який зараз мешкає в Ізраїлі, у 72 роки знову став батьком.

На своїй сторінці у Facebook він опублікував фотографії своєї дружини та новонародженої дівчинки.

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Сам артист лаконічно прокоментував власні фото. Він написав лише: "Ось так". Більше музикант не розкрив жодних подробиць, зокрема імені новонародженої дівчинки.

У Макаревича народилася донька / Фото Facebook/Андрій Макаревич

У Макаревича народилася донька / Фото Facebook/Андрій Макаревич

У Макаревича народилася донька / Фото Facebook/Андрій Макаревич

У Макаревича народилася донька / Фото Facebook/Андрій Макаревич

Для музиканта та його дружини Ейнат Кляйн новонароджена стала другою спільною дитиною. Їхній син Ейтан народився у 2022 році. Крім того, у Макаревича є троє дорослих дітей від попередніх стосунків: доньки Дана й Анна, а також син Іван.

Кляйн стала четвертою дружиною артиста. Вони одружилися у 2019 році і зараз мешкають в Ізраїлі.

Макаревич про вторгнення Росії в Україну

Макаревич відкрито виступає проти російського нападу на Україну. У листопаді 2022 року російська влада внесла музиканта до реєстру іноземних агентів.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше на 52-му році життя помер талановитий актор Юрій Якуша. Артист запам'ятався глядачам яскравими ролями в театрі та популярних серіалах, зокрема в політичній комедії "Слуга народу".

Раніше також в інтернеті виявили архівний кліп російського співака Мурата Насирова, який наклав на себе руки в терористичній Росії.

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Про особу: Андрій Макаревич Андрій Макаревич - радянський і російський рок-музикант, співак, поет, бард, композитор, художник, продюсер, телеведучий, актор; народний артист Російської Федерації (1999). Засновник, лідер і єдиний незмінний учасник рок-гурту "Машина часу".

Публічно виступає проти терористичного вторгнення РФ в Україну, виїхав з країни-окупанта.

2 вересня 2022 року Мін’юст РФ вніс Макаревича до реєстру фізичних осіб - "іноземних агентів".

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