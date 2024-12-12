РФ готує новий удар 'Орешником': експерт назвав ймовірну дату атаки по Україні

Російські окупанти не будуть анонсувати, коли саме можуть завдати удар "Орешником".

https://glavred.net/ukraine/rf-gotovit-novyy-udar-oreshnikom-ekspert-nazval-veroyatnuyu-datu-ataki-po-ukraine-10622060.html Посилання скопійоване

Коли РФ може атакувати Україну "Орешником" / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Коротко:

РФ може атакувати Україною ракетою "Орешник"

У країні-агресор заявили про закриття повітряного простору в районі російського полігону Капустин Яр

Українцям слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги

Росія може вдруге застосувати ракету "Орешник", хоча остаточної дати ще не немає. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак у розмові з 24 Каналом припустив, у які дні ворог може атакувати Україну.

Він нагадав, коли РФ вперше вдарила "Орешником" по Україні – 21 листопада, напередодні посольства оголосили про припинення своєї роботи. Однак цього разу посольство США не зачинялось, лише 8 грудня попередило співробітників та американських громадян про загрозу з боку Росії.

відео дня

Ступак розповів, що 20 листопада у системі повідомлень для пілотів з'явилася інформація про тимчасове закриття повітряного простору в районі російського полігону Капустин Яр. Вже наступного дня звідти було завдано удару по Дніпру ракетою "Орешник".

"Зараз в цій системі є два повідомлення для пілотів та диспетчерів – про закриття повітряного простору у період з 11 по 13 грудня у часовий проміжок з 10:00 по 14:00 у кожний з цих днів. А також у період з 16 по 21 грудня з 10:00 по 14:00 години", – припустив Іван Ступак.

Ракетний комплекс / Інфографіка: Главред

Він зазначив, що українцям потрібно звернути увагу на ці дні в грудні особливо в зазначений часовий період.

Також Ступак додав, що російські окупанти не будуть анонсувати, коли саме можуть завдати удар "Орешником".

Загроза удару "Орешником" по Україні - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на заступницю речника Пентагону Сабріну Сінгх, Росія готується здійснити запуск чергової експериментальної ракети середньої дальності "Орешник" по території України, і це може відбутися найближчими днями. За її словами, президент РФ Володимир Путін публічно підтвердив плани на новий запуск ракети "Орешник".

Водночас колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов повідомив, що Росія може мати до 10 балістичних ракет середньої дальності "Орешник", причому це лише дослідницькі зразки. Скільки ворог насправді їх використає — невідомо.

Експерт Валерій Чалий нещодавно інформував, що РФ може завдати демонстраційного удару стратегічною зброєю по західних областях України або спробувати атакувати Київ між 10 і 19 грудня.

Читайте також:

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред