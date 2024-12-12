Кількість втрат під час війни в Україні перевищила 1 мільйон - генсек НАТО

Щодня війна спричиняє все більше руйнувань і смертей.

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Втрати у війні проти України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Міноборони РФ

Головне із заяви генсека:

З початку повномасштабного вторгнення загинули та отримали поранення понад 1 мільйон людей

Щотижневі втрати обох армій складають понад 10 тисяч солдатів

Путін прагне стерти Україну з лиця землі

З лютого 2022 року у повномасштабній війні Росії проти України загинули та отримали поранення понад 1 мільйон людей. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Concert Noble.

За його словами, щотижневі втрати обох армій вбитими та пораненими складають понад 10 тисяч солдатів.

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"З Брюсселя до України можна дістатися за один день. Один день - саме так близько падають російські бомби. Так близько літають іранські безпілотники. А зовсім поруч воюють північнокорейські солдати. Щодня ця війна спричиняє все більше руйнувань і смертей", - наголосив він.

Генсек НАТО також нагадав, що Путін прагне стерти Україну з лиця землі та докорінно змінити архітектуру безпеки, яка забезпечує захист Європи.

"Він намагається знищити нашу свободу і спосіб життя. Його модель агресії не нова. Але занадто довго ми не діяли. Грузія в 2008 році. Крим у 2014 році. І багато хто не хотів вірити, що він розпочне повномасштабну війну проти України в лютому 2022 року. Скільки ще нам потрібно тривожних дзвінків?", - додав Рютте.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти намагаються захопити Покровськ і наступають на цьому напрямку. Водночас ворог зазнає великих втрат.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що РФ може піти на мирні переговори з Україною, але все не так просто. Зокрема, не слід відкидати варіант, при якому РФ буде готуватися до нового вторгнення в Україну.

Крім того, Україна формує перелік партнерів для участі в робочій групі, яка займатиметься посиленням обороноздатності країни та узгодженням позицій щодо дипломатичного завершення війни.

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Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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