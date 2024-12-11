Перекидають штурмові групи: у ЗСУ розкрили плани РФ щодо Запорізької області

Ворог готується до штурмів на двох напрямках.

https://glavred.net/ukraine/perebrasyvayut-shturmovye-gruppy-v-vsu-raskryli-plany-rf-po-zaporozhskoy-oblasti-10621532.html Посилання скопійоване

Росіяни на Запорізькому напрямку, ймовірно, атакуватимуть малими групами - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Головне із заяви Волошина:

РФ готує штурми в Запорізькій області

Ймовірно, будуть атаки малими групами

Прикриватимуть ворога з повітря авіація та дрони

Російські окупанти готуються до штурмових дій у Запорізькій області. Ворог стягнув на передові позиції штурмовиків і вивіз поранених. Загарбники можуть вдатися до тактики малих груп. Бронетехніку, ймовірно, буде залучено в малій кількості, а з повітря організовується прикриття авіацією та дронами. Про це заявив представник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що росіяни продовжують штурмові дії на Времіївському напрямку (адмінмежа Донецької та Запорізької областей, - ред.) і готуються до штурмів на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках.

відео дня

"Наприклад, уже сьогодні на Оріхівському напрямку ворог провів кілька штурмів. Ворог веде розвідувально-пошукові дії, готуючись до того, щоб почати активізацію саме на цьому напрямку", - зазначив Волошин.

Штурмовики перекинуті на Оріхівський напрямок

Як стверджує представник ЗСУ з посиланням на дані розвідки, ворог перекинув на Оріхівський напрямок штурмовиків на передові позиції та евакуював поранених. На цьому напрямку в окупантів "усі свіженькі" і готові до штурмових атак.

Яка тактика може бути у РФ у Запорізькій області

Владислав Волошин також підкреслив, що росіяни можуть застосувати тактику штурмів малими групами за участю в атаках до 10 ворожих солдатів.

Бронетехніку підключать у малій кількості, а з повітря прикриватимуть авіація та дрони.

Ситуація в Запорізькій області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко раніше попереджав про плани Росії розігнати інформаційну хвилю щодо нібито наступу на Запоріжжя.

Проте самому місту Запоріжжю загрози наступу немає.

Війська РФ готуються до певних атакувальних дій у Запорізькій області, також говорив Коваленко. Утім, у ворога немає ресурсів для проведення таких операцій, як наступ на Запоріжжя.

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Росія може організувати атаки в районі Кам'янського-П'ятихаток Запорізької області на північ, написали журналісти РБК-Україна з посиланням на свої джерела. Можливе завдання окупантів - підійти ближче до міста Запоріжжя.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред